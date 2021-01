Kim Polling overtuigt in eerste partij tijdens Masters in Qatar

Judoka Kim Polling heeft een sterke eerste partij gejudood tijdens de Masters in Doha, de hoofdstad van Qatar. Het toernooi, voor de 36 beste judoka’s ter wereld per gewichtsklasse, geldt als een belangrijk meetmoment voor de Olympische Spelen van Tokio komende zomer.

De 29-jarige judoka uit Zevenhuizen die in de eerste ronde was vrijgeloot, versloeg in haar eerste partij in de klasse tot 70 kilogram de Ierse Megan Fletcher (31) na iets meer dan anderhalve minuut met ippon, nadat ze al snel een waza-ari op het scorebord had staan. Voor Polling was het, vanwege een operatie aan haar knie en het coronavirus, de eerste wedstrijd na dertien maanden.

Polling stond één keer eerder tegenover Fletcher, in 2019, Destijds versloeg ze de Ierse binnen zes seconden, nog voordat de speaker haar naam volledig had omgeroepen.

Tegenstander

In de volgende ronde ontmoet Polling de Australische Aoife Coughlan, de nummer 29 van de wereldranglijst. Beide judoka’s kwamen elkaar niet eerder tegen op het hoogste niveau.

Concurrentie Van Dijke

Polling is in een concurrentiestrijd verwikkeld met landgenote Sanne van Dijke (25) om een plek op de Spelen in Tokio, waar slechts één judoka per land aan deel mag nemen per gewichtsklasse. Van Dijke staat derde op de wereldranglijst, Polling zesde. Maar de Groningse heeft te maken gehad met ernstig blessureleed, waardoor ze lange tijd geen punten kon verdienen voor de ranglijst.

Beide judoka’s troffen elkaar vijf keer op het hoogste niveau. Polling won alle vijf ontmoetingen. De laatste keer was uitgerekend in de finale van de laatste Masters in het Chinese Qingdao. Polling won dit toernooi in het verleden alle vier keren dat ze er aan meedeed. Van Dijke won de Masters nog nooit.

Meetmomenten

De Nederlandse judobond beslist op basis van drie meetmomenten wie er naar de Spelen mag in de gewichtsklassen van onder anderen Kim Polling en Henk Grol. De Grand Slam van Tel Aviv (18-20 februari) en de Europese kampioenschappen in Lissabon (16-18 april) zijn de overige meetmomenten.

