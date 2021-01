Schade tijdens oud en nieuw helft minder dan vorig jaar

Tijdens de jaarwisseling van 2019 op 2020, toen er 'gewoon' vuurwerk mocht worden afgestoken, werd voor liefst 293.354 euro schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen. Het jaar ervoor (2018/2019) bedroeg het schadebedrag 219.327 euro.

De maatregelen die vanwege de coronapandemie zijn genomen (vuurwerkverbod, samenscholingsverbod op straat, thuis maximaal twee gasten ontvangen) lijken daarmee ook succesvol te zijn geweest bij het beteugelen van het vandalisme tijdens oud en nieuw.

Hoogste rekening voor Eemsdelta

Uitschieter in negatieve zin is dit jaar fusiegemeente Eemsdelta, op 1 januari ontstaan uit het samengaan van Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Dat zit dit jaar met een schadepost van 26.830 euro. De gemeente Westerkwartier kreeg met nog geen 5.000 euro de laagste rekening gepresenteerd.

Grote schadeposten voor de gemeenten waren bijvoorbeeld: brandafval verwijderen, brandschade herstellen aan wegen en gazons, vernielde verkeersborden, straatnaamborden en plaatsnaamborden, opgeblazen afvalbakken en putten, en schade aan bijvoorbeeld brievenbussen, bankjes en lantaarnpalen.

In de bedragen zijn niet de kosten voor de inzet van de hulpdiensten verwerkt.

Overzicht per gemeente (op alfabetische volgorde):



Eemsdelta

Fusiegemeente Eemsdelta ontving met 26.830 euro, inclusief personeels- en uitvoeringskosten, dus het meest prijzige bonnetje. De oude gemeente Delfzijl nam daarbij 11.380 euro voor zijn rekening, Appingedam 8.250 euro en Loppersum 7.200 euro. Een jaar eerder werd er in de drie gemeenten bij elkaar voor 38.805 euro vernield, het jaar ervoor 24.765 euro.

De gemeente laat weten aangifte te doen. Voor zover bekend zijn er nog geen daders aangehouden.

Groningen

De gemeente Groningen rapporteert over de laatste jaarwisseling 22.312 euro schade.

Dat is fors minder dan vorig jaar toen de gemeente ruim een ton schade leed. Dat werd toen voornamelijk veroorzaakt doordat een brug in stadswijk Lewenborg in vlammen opging. In 2018/2019 had de gemeente Groningen 28.221 euro schade.

Het Hogeland

Hoewel de jaarwisseling volgens gemeente Het Hogeland vrij rustig verliep, bedroeg de schade toch nog 20.000 euro. 'Onnodig en schandalig', zei burgemeester Henk Jan Bolding daarover eerder al. 'Afgelopen jaar hebben we fors moet bezuinigen en dat moet dit jaar ook. Dat we nu hier geld aan moeten uitgeven is echt onnodig. Dit kan een gemeente die het financieel zwaar heeft niet gebruiken.'

De meeste schade ontstond aan straatmeubilair, maar ook perken en plantsoenen werden gesloopt. Vorig jaar bedroeg de schade zo'n 16.000 euro, het jaar ervoor bijna het dubbele.

Midden-Groningen

Midden-Groningen ziet het aantal vernielingen al enkele jaren afnemen. Bij de afgelopen jaarwisseling werd voor 5.475 euro vernield, ruim een jaar geleden was dit nog 23.459 euro. Twee jaar geleden was het nóg iets meer: 31.250 euro.

Volgens de gemeente hielp de afgekondigde noodverordening in bepaalde gebieden in Hoogezand bij het beperken van de schade, en hield deze jongeren weg. 'De gebieden zijn natuurlijk niet voor niks aangewezen. We hadden informatie dat daar wat zou gebeuren', zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Hij wil het aantal vernielingen en afvalbranden verder terugdringen.

Oldambt

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt is ook al een tijdje klaar met alle materiële schade die voortvloeit uit de jaarwisseling. Oldambt moet zoals zoveel Groninger gemeenten op de centen letten 'en dan is het extra zuur als de jaarwisseling zo’n grote kostenpost is', aldus Sikkema.

Dit jaar valt de schade met 13.000 euro wel een stuk lager uit dan in 2019/2020 (56.000 euro) en 2018/2019 (40.000 euro). 'Maar als je kijkt naar de schades die zijn ontstaan, is elke er nog één te veel. Vooral omdat de meeste schade is aangericht door brandjes op het asfalt of in de openbare ruimte. Dergelijke vuurtjes zijn sowieso niet zijn toegestaan. Ik doe dit jaar dus weer aangifte', liet Sikkema eerder optekenen.

Pekela

Ook burgemeester Jaap Kuin van Pekela heeft aangekondigd aangifte te doen. In totaal kostte de jaarwisseling de gemeente dit jaar 19.500 euro, waarvan zo'n 6.500 euro aan personeelskosten. Dat is net iets meer dan in 2019/2020 (14.000 euro), maar minder dan in 2018/2019 (23.000 euro).

Dit jaar was er meer schade dan vorig jaar aan ondergrondse containers. 'Dat is iets waar we de komende jaarwisseling extra op in gaan zetten', zegt Kuin.

Stadskanaal

Stadskanaal kende een rustige jaarwisseling, die vooral thuis in kleine kring werd gevierd. Overdag werden er preventief enkele brandstapels verwijderd. ‘s Avonds bleef het aantal vreugdevuren beperkt en die leverden nergens problemen op.

De gemeente heeft nog geen exacte berekening van de schade gemaakt, maar schat deze in op minder dan 10.000 euro. Dat is in lijn met voorgaande jaren toen de gemeente ook schadebedragen van 10.000 tot 13.000 euro rapporteerde.

Veendam

De gemeente Veendam heeft de schade, inclusief personeelskosten, dit jaar becijferd op 7.281 euro. Dat is een daling van ruim 15 procent ten opzichte van vorig jaar (8.604 euro) en een duidelijke trendbreuk met het verleden. Enkele jaren geleden lag het schadebedrag namelijk geregeld tussen de 20.000 en 30.000 euro.

Burgemeester Sipke Swierstra: 'Opvallend is een daling van kosten voor de reparatie van straatkolken. Dit was vorig jaar een grote kostenpost. Een exacte verklaring hiervoor hebben wij niet, maar het vermoeden is dat het vuurwerkverbod hier invloed op heeft gehad.'

Westerkwartier

Oud en nieuw leverde ook een rustige jaarwisseling op in de gemeente Westerkwartier. De schade bleef beperkt tot de diefstal van een aantal verkeersborden, en her en der wat brandschade aan bestrating en gazons. 'Onze inschatting is dat de directe schade beperkt blijft tot maximaal 5.000 euro. Elke schade is te veel, maar in het algemeen is de gemeente hierover tevreden', laat burgemeester Ard van der Tuuk weten.

Vorig jaar bedroeg de schade aan gemeentelijke eigendommen nog 13.500 euro, het jaar ervoor werd 12.305 euro schade gemeld.

Westerwolde

In Westerwolde was de aangerichte schade vergelijkbaar met voorgaande jaren: 10.355 euro. De gemeente was vooral druk met het opruimen van vreugdevuurtjes, en vernielingen aan afvalbakken, verkeersborden en het marktgebouwtje in Vlagtwedde.

Vorig jaar kostte de jaarwisseling de gemeente 9.720 euro, het jaar ervoor werd 12.305 euro aan schade gemeld.

