‘Hotste’ Groningse band The Vices staat weer op ESNS: 'Ons jaar was best okay'

The Vices maakt energieke rockmuziek die wel wordt vergeleken met muziek van de Amerikaanse Strokes en de Engelse Arctic Monkeys. De band rond de 23-jarige zanger Floris van Luijtelaar timmert sinds 2019 aan de weg en bracht een aantal singles uit. Die bleven niet onopgemerkt. Ze kregen een plek op ESNS2020 en ook in Hilversum werden ze gehoord.

Een rotmoment, zou je denken

‘We werden uitgeroepen tot 3FM-talent en toen stopte alles’, vertelt Floris over het moment van de eerste lockdown. ‘Dat is een rotmoment, zou je denken. Maar nadat we dachten ‘shit, dit is kut’ zijn we na gaan denken over wat we nog wel allemaal zouden kunnen.’

Floris van Luijtelaar van The Vices (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Zelfgekozen quarantaine om plaat op te nemen

Zo droomde de band al langere tijd van opnames in de Groninger Stadsschouwburg. ‘Dat kon nooit maar door corona kon het nu wel en we hebben daar een aantal liedjes opgenomen. Van de Oosterpoort mochten we ons eigen festival organiseren en op anderhalve meter konden daar nog altijd driehonderd mensen bij zijn.’

Omdat alles een beetje stil lag, hebben we meer tijd genomen en de plaat is daardoor beter geworden dan ik had verwacht Floris van Luijtelaar - zanger The Vices

Afgelopen zomer kroop de band in een zelfgekozen quarantaine om in Eindhoven haar eerste album op te nemen. ‘Om het zo veilig mogelijk te houden, zaten we in een weiland in een teepee met een buitenkeuken en douche. Daar leefden we en overdag gingen we naar de studio om het album op te nemen. Omdat alles een beetje stil lag, hebben we meer tijd genomen en de plaat is daardoor beter geworden dan ik had verwacht.’ ‘Looking for faces’, zoals het debuutalbum van The Vices gaat heten, verschijnt in maart.

Dat is echt een droom voor ons

'Tuurlijk 2020 is ook een verkloot jaar. Maar er zit voor ons heel veel positiefs aan. Ik kijk goed terug op vorig jaar’, vervolgt de zanger. Ook voor dit jaar heeft hij goeie verwachtingen. ‘Als ons album in maart uitkomt gaan we op clubtour, dat is echt een droom voor ons. We beginnen hier in Vera, daarna Paradiso, Hedon en Doornroosje. Wat er daarna gebeurt, gaan we zien, want het is speculeren welke festivals wel en niet doorgaan. Maar als er geen festivals zijn, bedenken we wel wat anders. The Vices gaan door, dat is de boodschap.’

The Vices zijn op de online-editie van ESNS onder meer te zien tijdens Noorderslag op zaterdag 16 januari.

Dinsdagavond speelde The Vices alvast even in de Mediacentrale:

