Twijfels over steun voor betaald parkeren Stad, CDA vuurt 36 vragen af

Om meer duidelijkheid te krijgen stelt de partij maar liefst 36 vragen aan de wethouder.

Onderste steen boven krijgen

CDA-voorman René Bolle laat weten dat ze zich niet hebben ingehouden. Het gebeurt niet vaak in de Groninger gemeentepolitiek dat een partij zoveel vragen over één specifiek onderwerp stelt. Bolle wil de onderste steen boven zien te krijgen, maar hij verwacht dat het stadsbestuur op veel vragen geen antwoord heeft. En dat steekt hem.

Uitbreiding betaald parkeren

Vorig jaar liet verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks) weten dat hij het parkeren op straat in een aantal wijken wil invoeren. Het gaat om onder meer de wijken Paddepoel, Selwerd en de Hoogte. Later kwam hij met de mededeling dat ook de Korrewegwijk en de Professorenbuurt aan dat lijstje worden toegevoegd.

Bekijk de uitbreidingsplannen op kaart. Klik hier voor groter formaat.

Betaald parkeren per wijk in Stad (Foto: Gemeente Groningen)

Meer spelende kinderen op straat

Het huidige stadsbestuur liet van meet af aan al weten dat ze het aantal parkeerplaatsen op straat wil verminderen, die opvatting werd ook opgenomen in het coalitieakkoord. Het invoeren van betaald parkeren in wijken of straten waar dat nog niet het geval is werd als optie genoemd, maar dan zou er wel aanleiding en draagvlak voor moeten voor zijn in de desbetreffende wijk of straat, aldus het coalitieakkoord. Het stadsbestuur ziet liever meer groen en spelende kinderen in de straten dan geparkeerde auto's.

In Paddepoel-Noord krijgen ze echt niet ineens extra bomen in de straat René Bolle - CDA

Is er wel draagvlak?

Bolle en de zijnen willen nu onder meer weten hoe groot het draagvlak is in de buurten waar het betaald parkeren zijn intrede gaat doen. De partij denkt namelijk dat het draagvlak voor de maatregelen niet is gemeten. Ze vragen zich af of er overleg is geweest met ondernemers, winkelcentra en Vereniging van Eigenaren, maar ook met wijk- en buurtverenigingen.

De partij denkt dat zo'n breed overleg niet is gevoerd in de wijken waar het betaald parkeerregime op de stoep staat. 'Als je kijkt naar Paddepoel-Noord', zegt Bolle. 'Daar is nu geen parkeerprobleem, maar er wordt toch betaald parkeren ingevoerd. De bewoners krijgen daar niks voor terug. Daar komen echt niet ineens extra bomen in de straat te staan. Ze krijgen er juist een probleem voor terug want ze moeten een parkeervergunning kopen.'

Zelf op onderzoek uit

Het stoort de politicus dat het college doet alsof alle straten groener worden dankzij betaald parkeren. 'Zo wordt het gepresenteerd. Alsof er dan ineens meer groen komt en er kinderen op straat spelen. Ik heb daar grote twijfels over.'

Als de wethouder niet kan aantonen dat er draagvlak is, zet het CDA zelf een actie op touw. 'Dan gaan we zelf het draagvlak meten. Zetten we zelf wel een website op.'

Waterbedeffect in andere wijken

De gemeente wil in de loop van dit jaar in meerdere wijken betaald parkeren invoeren. Bolle verwacht dat mensen hun auto dan juist in een aangrenzende wijk gaan parkeren. 'Kijk bijvoorbeeld naar Paddepoel, daar is dus nu geen probleem. Als je daar moet betalen voor een parkeerplaats zouden mensen hun auto in Vinkhuizen kunnen parkeren, dan heb je daar een probleem.'

Zorgen in Klein Martijn

Bewoners van de wijk Klein Martijn lieten onlangs ook al van zich horen. Die wijk valt net buiten de grens van het toekomstige gebied van betaald parkeren. Bewoner Saskia de Bruijne luidde daarover al eens de noodklok. 'Als onze wijk wordt uitgezonderd dan wordt het een toevluchtsoord voor mensen die gratis willen parkeren.'

