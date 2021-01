Rijksmonument Zuidema's Klap krijgt grondige opknapbeurt

Zuidema's Klap is een rijksmonument, aangelegd in 1879 over het Hunsingokanaal dat bij Zoutkamp uitmondt in het Lauwersmeer. De historische brug voldoet niet meer aan de eisen en dus is er groot onderhoud nodig.

Zuidema's Klap hangt in de takels (Foto: Jan Been/ RTV Noord)

'De staanders zijn van gietijzer. Ze zijn in beton gegoten en het zou een enorme klus zijn om ze eruit te halen. Bovendien hebben ze slechts oppervlakkige roestplekken die we hier prima kunnen behandelen. Daarom laten we die staan', zegt Tinus Ubbens van Noorderzijlvest. 'De rest van de brug wordt ontmanteld en naar de werkplaats van Oosterhof Holman in Grijpskerk gebracht. Daar wordt alles nagekeken en hersteld.'

Al jaren niet meer gebruikt

Veel verkeer komt er niet over de brug in de Kanaalstraat. Het zijn vooral fietsers die er gebruik van maken. Ook auto's maken er gebruik van, maar voor zwaar landbouw- en vrachtverkeer is de brug niet sterk genoeg. Er geldt een maximum asdruk van drie ton. Na de restauratie wordt de asdruk verhoogd.

De klapbrug, genoemd naar de eerste bewoner van de naastgelegen boerderij, wordt al jaren niet meer gebruikt voor de scheepvaart. Volgens Ubbens is hij ooit gemaakt zodat schepen met een staande mast een fabriek in Ulrum konden bevoorraden.

Zolang de werkzaamheden duren is er een omleidingsroute. Als alles volgens plan verloopt wordt de Zuidema's Klap in april teruggeplaatst, en ziet hij er weet uit als vanouds: