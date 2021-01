Maximumsnelheid op 'lawaaiviaduct' zuidelijke ringweg verlaagd naar 50 per uur

De maximumsnelheid op het lawaaierige viaduct op de zuidelijke ringweg in Groningen gaat omlaag naar 50 kilometer per uur. Automobilisten mogen het gaspedaal tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein vanaf woensdagavond iets minder ver indrukken.

Nu mag je nog 70 kilometer per uur rijden op het traject. De aannemer die het werk aan de ringweg uitvoert plaatst woesdagavond borden met de nieuwe maximumsnelheid.

Overlast door stalen viaduct

Omwonenden van het viaduct ervaren sinds eind november overlast. Die hinder wordt veroorzaakt door een stalen viaduct, dat er als tijdelijke vervanging van het 'vaste' viaduct over de Paterswoldseweg ligt. Dat wordt de komende jaren gesloopt en opnieuw opgebouwd.

Verschillende bewoners van flats in de omgeving doen geen oog meer dicht sinds de brug er ligt. Vooral langsrijdende vrachtwagens zorgen voor 'constant gedreun en gerommel'. De stalen constructie van de brug zorgt voor dat geluid, dat tot in de huizen doordringt.

'Als we naar 30 waren gegaan en mensen overtreden die snelheid, zou je ook geen bekeuringen mogen uitschrijven'

Met dertig km/uur zou je geen bekeuringen mogen uitschrijven Bert Kramer - Combinatie Herepoort

'30 kilometer per uur kan niet'

De omwonenden zien het liefst dat de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur gaat. Maar dat kan niet, zegt Bert Kramer namens de aannemer die het werk op de ringweg uitvoert.

'Dat past niet bij de inrichting van de weg. De breedte van de weg speelt daarbij een rol: die bepaalt mede de maximumsnelheid. Als we naar 30 waren gegaan en mensen overtreden die snelheid, zou je ook geen bekeuringen mogen uitschrijven.'

Geen flitspaal, wel extra controles

Dat gebeurt vanaf komende nacht wel: tijdens hun surveillance letten agenten op de naleving van de maximumsnelheid, zegt Kramer. 'Dat hebben we met de politie besproken. Ze gaan extra op dit stuk letten.'

Er komt geen flitspaal te staan tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein. Omwonenden wilden dat wel graag, omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat chauffeurs zich aan de maximumsnelheid houden als er niet constant gehandhaafd wordt.

'Je kunt er niet zomaar een flitspaal neerzetten', zegt Bert Kramer. 'Wij kunnen dat zelf niet bepalen, daar gaat het bevoegd gezag over.'

'Donderwolk iets kleiner, maar blijft wel'

Omwonenden lijken op voorhand weinig vertrouwen te hebben in de verlaging van de maximumsnelheid naar 50 kilometer per uur. 'De constante donderwolk waar we in zitten wordt iets kleiner, maar hij blijft wel', zei omwonende Frannie Homburg afgelopen vrijdag.

Isolatie

Het verlagen van de maximumsnelheid is een tijdelijke oplossing. Aannemerscombinatie Herepoort kijkt nog naar andere mogelijkheden om de overlast te verminderen.

'We moeten eerst kijken wat voor effect deze maatregelen heeft', zegt Kramer. Mogelijk wordt het viaduct in de toekomst 'ingepakt' en wordt de constructie geïsoleerd.

Update 13:40: oorspronkelijk was het de bedoeling om de nieuwe maximumsnelheid dinsdagavond in te laten gaan. Dat blijkt na publicatie van dit artikel niet te lukken: 'Er moet van alles geregeld worden, het is niet een kwestie van even een paar bordjes neerzetten', zegt Bert Kramer.

'Er moet bijvoorbeeld een hoogwerker bij en je moet toestemming hebben om de weg op te komen. Mede door een storing bij Rijkswaterstaat lukt het niet eerder dan woensdagavond om dat te regelen.'

