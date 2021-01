Beeld van graf gestolen: ‘Mijn vrouw had het zelf uitgezocht’

‘Ik begrijp echt niet waarom iemand dit zou doen’, zegt Erik Folkers uit Stadskanaal. Zijn vrouw was ernstig ziek en samen met hun dochter zochten ze een beeld uit voor op haar graf. Maar dat beeld is opeens verdwenen.

‘Ik heb al twee grote rondes over de begraafplaats gestruind. Ik heb gezocht in de bosjes en in de sloot, maar het beeld is nergens te vinden. Iemand heeft het gestolen.’

Emotionele waarde

Het graf is van Hennie, de vrouw van Erik en de moeder van Kim. Hennie was al langer ernstig ziek en wist dat zij niet lang meer te leven had. Samen met haar man en dochter ging zij op pad om iets moois uit te zoeken voor op haar toekomstige graf.

‘Wij zagen een grote engel staan en Hennie was direct verkocht’, zegt Erik. ‘Ze had altijd al iets met engeltjes. Dus wij kochten het beeld en hebben dat vervolgens bij ons in de tuin gezet.’

Op 8 februari 2020 overleed Hennie. Haar graf ligt op de begraafplaats aan de H.J. Kniggekade in Stadskanaal. Erik: ‘Toen Hennie overleden was en het graf af was, hebben wij dat beeld daar op gezet. Daar zit echt heel veel emotionele waarde aan.’

Engel gestolen

Op nieuwjaarsdag gaat Erik naar het graf van zijn vrouw. Het beeld staat er dan nog. Twee dagen later, op zondag 3 januari, komt hij daar weer. ‘Ik maak op zondagochtend altijd een lange wandeling en kom dan ook langs het graf. Ik zag direct dat het beeld weg was. Toen ik thuis kwam vertelde ik het aan mijn dochter. Zij schrok ontzettend en kon het eerst niet geloven.’

Dochter Kim opent diezelfde middag nog haar facebookpagina en plaatst een oproep met de tekst: ‘Hoe gewetenloos moet je zijn om zoiets te stelen .. Rond oud en nieuw is dit grote beeld van mams graf gestolen. Mocht iemand iets weten of zie je iets voorbij komen, stuur mij dan alsjeblieft een berichtje.’

Kims bericht is ondertussen ruim 1400 keer gedeeld, maar het beeld is nog steeds spoorloos.

Onvervangbaar beeld

Kim: ‘Het beeld is echt onvervangbaar.’ Haar vader deelt die mening en wordt emotioneel als hij over de diefstal begint. ‘Het beeld is enorm belangrijk voor ons’, vertelt hij geëmotioneerd. ‘Er komt zo veel naar boven nu ik hier over praat. Het is niet te beschrijven.’

Het beeld is volgens Erik erg zwaar. ‘Dat til je niet zomaar even op. Ik moest destijds met de auto naar het graf rijden om het te plaatsen, anders was het niet te doen. Mensen hebben dus echt hun best gedaan om het beeld mee te nemen.’

Erik doet nog een oproep: ‘Geef het alsjeblieft terug. Al zet je het bij de ingang van de aula of de begraafplaats neer. Wij hoeven niet eens te weten wie het gedaan heeft. Zolang wij het maar weer terug hebben.’