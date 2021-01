Corona zit glasvezelfabrikant NEG Westerbroek dubbel dwars

‘Sinds de jaarwisseling zien we een toename van het aantal besmettingen onder het personeel’, zegt directeur Teun Bakker. ‘Op een totale bezetting van ruim vierhonderd medewerkers valt het nog mee. De bron lijkt toch vooral de thuissituatie te zijn en niet het bedrijf. De besmettingen zijn verspreid over de ploegen’.'

NEG heet voluit Nippon Electric Glass Fiber NL. Het moederbedrijf is gevestigd in Japan. Voorheen heette het PPG en was het in Amerikaanse handen. De fabriek in Westerbroek produceert al meer dan vijftig jaar glasvezel. Dit product wordt verwerkt in kunststoffen, die onder meer worden gebruikt in de Duitse auto-industrie. Het personeel werkt in vijf ploegen, waarvan er per dag drie worden ingezet.