Vier miljoen om wijken en dorpen te verleiden tot duurzame warmte

Het Groningse provinciebestuur wil met een subsidie van vier miljoen euro wijken en dorpen helpen om van het gas af te gaan en over te stappen op duurzame warmte. Het geld moet er voor zorgen dat bijvoorbeeld een warmtenet of warmteopslag kan worden gefinancierd.

Het gaat dan met name om het financieren van de zogenoemde onrendabele top. Het geld is dus niet bedoeld voor de volledige investering in een warmtenet. De projecten zijn vaak niet grootschalig genoeg om volledig rendabel te zijn. Met de subsidiepot moet de overstap naar duurzame warmte voor iedereen betaalbaar worden, zegt provinciebestuurder Nienke Homan (GroenLinks). De provincie vult in feite het gat dat overblijft in de financiering.

Prijzig

Warmteprojecten kosten flink wat centen, omdat er geïnvesteerd moet worden in warmtebronnen en de infrastructuur. Veel technieken zijn bovendien relatief nieuw en moeten nog verder ontwikkeld worden. 'De eerste projecten staan in de startblokken, zoals bijvoorbeeld een warmtenet dat gebruik maakt van zonnewarmte', vertelt Homan.

Geen individuen

De subsidie is bedoeld voor projecten die in een klap een hele wijk of een dorp van het gas afhelpen en de woningen voorzien van duurzame warmte. Individuele particulieren komen niet in aanmerking, maar bijvoorbeeld een energiecoöperatie in een dorp of wijk wel.

