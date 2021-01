Marumer voorlopig vrijgelaten voor betrokkenheid bij wapenhandel

De man heeft elf maanden in voorarrest gezeten. Eind februari vorig jaar werd de Marumer opgepakt in Drachten. Hij werd op heterdaad betrapt bij het verkopen van wapens. Die koop was onderdeel van een plan van de politie om op zeventien locaties in Noord-Nederland invallen te doen en tien mensen aan te houden.

Vijf vrijlatingen, hoofdverdachte langer vast

De Marumer is niet de enige die op vrije voeten komt. De hoofdverdachte, Hendrik van der H. uit Oosterwolde, vanuit wiens kringloopwinkel volgens justitie wapens en drugs verhandeld werden, blijft wel vastzitten. Ook een andere verdachte met een grote rol blijft de komende drie maanden achter de tralies.

Vijf anderen, waaronder de Marumer, zijn vrijgelaten. Hun rol in de criminele organisatie is volgens justitie kleiner. Ook speelt het feit dat ze al bijna een jaar in voorarrest zitten een rol. ‘Naarmate de tijd verstrijkt wordt er kritischer gekeken naar voorarrest en wegen persoonlijke belangen zwaarder’, vindt de rechtbank.

Voor zieke vader zorgen

De Marumer had in eerdere zittingen ook al om vrijlating gevraagd. Hij was toen erg emotioneel, omdat zijn vader ernstig ziek is en aan Alzheimer lijdt. Hij wil graag voor zijn vader zorgen.

Dat mag van de rechtbank, omdat het onderzoek naar de wapenhandel al in een verder stadium is. Het dossier telt inmiddels 24 ordners en bevat 107.000 uitgewerkte afgetapte telefoongesprekken tussen de verdachten.

750.000 afgetapte telefoongesprekken

Dat is slechts een fractie van de in totaal 750.000 afgeluisterde gesprekken. Volgens betrokken advocaten wordt er context weggelaten door slechts een deel van de gesprekken op te nemen in het dossier. Dit werkt in het nadeel van verdachten, zo vinden de advocaten.

Michelle Schmit, advocaat van de Marumer, haalt een tapgesprek aan dat foutief in het dossier zou zijn beland. In de uitgewerkte telefoontje tussen de Marumer en een medeverdachte wordt gesproken over wapens, terwijl de Marumer het volgens haar over 'watertjes' had.

Twee mannen uit Drenthe, een Leeuwarder en een Serviër die in Winschoten verbleef zijn ook op vrije voeten gesteld. De Drenten krijgen een enkelband. De Serviër wordt teruggestuurd naar zijn geboorteland. Als de inhoudelijke behandeling begint, moet hij zich melden.

