Restauranteigenaar: ‘Thuis met het gezin koken is ook gezellig’

Premier Rutte maakte dinsdagavond bekend dat de horeca nog steeds dicht blijft.

'25 weken dicht geweest nu'

Op 14 oktober sloot hij de deuren van zijn zaak. De coronamaatregelen werden aangescherpt en horeca moest de deuren sluiten. 'Opgeteld zijn we ongeveer 25 weken dicht geweest nu. Dat is nogal wat', zegt Greidanus. Samen met zijn vrouw runt hij het restaurant.

Ik kan het nog wel even uitzingen, maar het moet niet te lang meer duren Sytze Greidanus - ondernemer

Het nieuws kwam voor hem niet onverwacht. ‘Al voordat het nieuws naar buiten sijpelde hadden we niet de verwachting open te mogen. De cijfers gaan nog niet genoeg naar beneden, dus ik begrijp dat we langer dicht blijven. Ik verwacht ook dat wij als laatsten weer open mogen.’

Doorzetten

Af en toe gooit Greidanus de zaak open voor maaltijdbezorging.

'Tijdens kerst en oudejaarsdag hadden we maaltijdbezorging. Dat liep wel aardig. Maar om daar mee door te gaan is niet rendabel hier in dit dunbevolkte gebied. Iedereen is een beetje coronamoe, óók qua bestellen en afhalen.'

Ondernemers Sytze en Famke Greidanus blijven positief (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Tegemoetkomingen zijn volgens Greidanus lastig om aan te komen. 'Ze kijken dan bijvoorbeeld naar de omzet tijdens de zomermaanden. Maar we moeten ermee leven. De horeca die nog helemáál niet open kon heeft het zwaarder.'

We hebben onszelf wel in de vingers gesneden door bouwmarkten en andere winkels langer open te laten Sytze Greidanus

De Zoutkamper ondernemer heeft nog wel steeds begrip voor de situatie. 'De besmettingscijfers moeten gewoon harder naar beneden. We hebben onszelf in de vingers gesneden door bouwmarkten en andere winkels langer open te laten. Die hadden wat mij betreft eerder dicht gemogen. Dan waren we misschien sneller uit deze lockdown.'

Niet ergeren

Hij vervolgt: ‘Ik kan het nog wel even uitzingen, maar het moet niet te lang meer duren. Vóór deze lockdown hebben we een goede zomer gedraaid en we hebben onze Bed & Breakfast verkocht. Maar onze zuurverdiende centjes gaan in rook op. Dat is wel naar', zegt Greidanus.

Restaurant De Oude Sluis in Zoutkamp (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Hij blijft echt optimistisch.

'We zijn gezond en hebben tijd voor andere dingen. Ik sta nu lekker met het gezin te koken thuis. We kijken vooruit en hopen in juni weer volop te kunnen draaien. Jezelf ergeren levert niks op.'

