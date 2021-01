Balende burgemeesters over schade tijdens oud en nieuw: ‘Tot hier en niet verder’

Een vernield bushokje in Groningen (Foto: Cunera van Selm/RTV Noord)

Opnieuw hebben gemeenten weer voor tienduizenden euro’s aan kosten voor schade die tijdens oud en nieuw is ontstaan. Er zijn onder andere brandjes op straat gesticht, waardoor asfalt vervangen moet worden.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt doet, net zoals vorig jaar, aangifte van de vernielingen. Dat geldt ook voor Pekelder burgemeester Jaap Kuin.

Tienduizenden euro’s

Tot nu toe hebben zeven van de tien gemeenten in Groningen hun cijfers openbaar gemaakt. Zij hebben bij elkaar opgeteld een schadepost van ruim 80.000 euro. Voor Kuin en Sikkema reden om naar het politiebureau te gaan.

Sikkema: ‘Ik wil hiermee een punt maken: tot hier en niet verder. Het is gemeenschapsgeld dat zinloos verkwist wordt door al die vernielingen. Iedereen weet dat we als gemeente financieel ontzettend op onze tellen moeten letten. En dan is het extra zuur als de jaarwisseling zo’n grote kostenpost is.’

Rustige jaarwisseling

Over het algemeen zien de zeven gemeenten een lagere kostenpost dan vorig jaar. Dat heeft te maken met het vuurwerk- en samenscholingsverbod. Toch hebben zij allen te maken met bijvoorbeeld schade op asfalt door brandjes, diefstal van verkeersborden en het slopen van ondergrondse containers.

Toch, ondanks de schadeposten, spreken Veendammer burgemeester Sipke Swierstra en Ard van der Tuuk van het Westerkwartier hun complimenten uit naar de inwoners. Swierstra omdat de Veendammers zich volgens hem keurig aan de coronamaatregelen hebben gehouden, Van der Tuuk prijst zijn inwoners omdat in zijn gemeente maximaal 5000 euro aan schade is. Henk Jan Boldring van het Hogeland sprak eerder al zijn waardering uit, al hield hij wel een nasmaak over aan de jaarwisseling.

Hoe hoog de schade is in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Eemsdelta is nog niet bekend.

