'Hoog tijd dat gemeenten zzp'ers écht gaan helpen'

Gemeenten moeten per 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandigen die moeite hebben het hoofd boven water te houden. Die verplichting is een aanvulling op de wet BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen). Door zzp’ers beter voor te bereiden op de toekomst wil het kabinet voorkomen dat ze massaal in de bijstand terecht komen.

De nieuwe verplichting houdt in dat zzp'ers die vastlopen door gebrek aan inkomsten bij hun gemeente terecht moeten kunnen voor advies en hulp over nieuwe inkomstenbronnen, voor coaching en ook voor heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Mede-ondernemer

De gemeente zou dus moeten helpen om bijvoorbeeld het verdienmodel eens tegen het licht te houden of moeten helpen met nadenken over aanvullende of andere activiteiten. De gemeente als mede-ondernemer dus.

Maar bijna geen enkele gemeente is klaar voor deze hulp aan zzp’ers, net zoals veel gemeenten nog niet klaar zijn voor schuldhulpverlening aan zzp’ers. Gemeenten pakken het bovendien op hun eigen manier aan. Zeker ook doordat landelijke richtlijnen ontbreken.

Niet willen stoppen

Wij weten bij ZZP Nederland dat negen van de tien ondernemers die nu gebruik maken van steunmaatregelen als TOZO (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers) of TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) ontvangen helemaal niet willen stoppen. Een flink deel van hen zegt daar wel wat hulp bij te kunnen gebruiken.

Dat is vaak ook terecht, want het bedrijf kan best levensvatbaar zijn, maar het zijn de omstandigheden die het moeilijk maken.

Waar zzp’ers wél behoefte aan hebben: coaching, aanscherping van vaardigheden, overleg met collega-ondernemers, of misschien een krediet Frank Alfrink

Verkeerde focus

Gemeenten tonen hier een pavlovreactie. Óf ze willen mensen helpen aan een andere baan óf ze zetten ze in de schuldhulpverlening. Het is zelfs zo dat veel gemeenten pas in actie komen wanneer een ondernemer failliet is gegaan. Maar die zzp’ers willen juist door. Gemeenten leggen hun focus dus helemaal verkeerd.

Waar zzp’ers wél behoefte aan hebben: coaching, aanscherping van vaardigheden, overleg met collega-ondernemers, of misschien een krediet. Wanneer je als zzp’er daar naar zoekt kom je beslist niet bij een gemeente uit. Wel bij commerciële bureaus. Dat die het wel aanbieden, daar is natuurlijk niks op tegen.

Zzp'ers voor zzp'ers

Zit je als zzp’er in de problemen, meld je dan beslist wel bij jouw gemeente en laat je niet afschepen. Het feit dat een gemeente de zaken niet voor elkaar heeft, betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn. De gemeenten zijn verplicht je te helpen en ze hebben er geld voor gekregen vanuit het coronasteunpakket. Maak daar dus gebruik van.

Het zou helemaal mooi zijn wanneer gemeenten zzp’ers inzetten voor de hulp die ze vanuit de nieuwe verplichting geven. Veel zzp’ers werken als loopbaancoach, businesscoach of budgetcoach en zijn uitstekend in staat om hun mede-zzp’ers op weg te helpen met wat maar nodig om weer een eigen inkomen te verdienen. En ze snappen elkaar ook goed. Zo helpt een gemeente twee zzp’ers ineen.

Stoppen met ondernemen of in loondienst?

Gelukkig is er voor het merendeel van de ondernemers geen noodzaak het bedrijf aan te passen, te stoppen of in loondienst te gaan. Mocht je toch twijfels hebben, dan heb ik de onderstaande tips: - Bedenk of je tevreden bent met hoe het nu (financieel) gaat met het bedrijf. Kun je rondkomen? Haal je er energie uit?

- Is het antwoord nee, bedenk dan of je het bedrijf anders moet inrichten of om moet gooien en of loondienst een optie is

- Zoek professionele ondersteuning bij de beantwoording van bovenstaande vragen. Schakel hiervoor bijvoorbeeld een zelfstandige (bedrijfs)coach in.

Frank Alfrink is directeur van belangenorganisatie ZZP Nederland.