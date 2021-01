Anderhalvemeterpuzzel wacht voor middelbare scholen: 'Handhaven wordt lastig'

Middelbare scholen kunnen terug naar de tekentafel nu leerlingen onderling anderhalve meter afstand moeten houden. Conrector Tjeerd Nanninga van Het Hogeland College: 'We hadden net alles op de rails. Dan is dit is toch wel een domper. Maar we moeten volhouden en doorzetten.'

Nanninga en zijn collega's hebben de afgelopen periode alles in het werk gesteld om kwetsbare leerlingen, eindexamenleerlingen en leerlingen in het praktijkonderwijs een veilige leeromgeving te bieden. Deze drie groepen mogen, in tegenstelling tot de meeste middelbare scholieren, wél naar school.

'Schrikken van anderhalve meter'

'Ik schrik wel van die anderhalve meter', erkent Nanninga. 'We moeten dus weer nieuwe roosters maken en dat is best een ingewikkelde. Examenklassen bestaan uit 20 of 25 leerlingen, dus die kunnen niet meer één lokaal. Dat betekent: halve roosters of meerdere klassen. Dat is wel ingrijpend. En die afstand is ook lastig met praktijkvakken, omdat ze vaak gezamenlijk moeten koken of met techniek bezig zijn.'

Zorgen maakt de conrector zich vooral om zijn leerlingen. 'Een categorie leerlingen is erbij gebaat om iedere dag naar school te gaan om daar onze zorg te krijgen. Dat is een groep die structuur en aandacht nodig heeft. Dat kan eigenlijk alleen maar fysiek. Om hen maak ik mij de meeste zorgen. Maar ook om de examenleerlingen. Als ik diep in mijn hart kijk, zeg ik 'schaf de examens af'.'

Handhaving wordt moeilijk

'We zullen morgen wel zien', blikt Nanninga vooruit naar de komende dagen, waarin het nieuwe nieuwe normaal voor zijn school moet krijgen. Vooral de handhaving wordt in zijn ogen moeilijk. 'De mondkapjesplicht is al lastig te handhaven. En nu moet je ook handhaven op de anderhalve meter afstand. Binnen het lokaal lukt dat nog wel, maar daarbuiten...'

Bij deze bied ik onze school aan als proef Tjeerd Nanninga - conrector Het Hogeland College

Hij kijkt met veel interesse naar de aangekondigde testen op middelbare scholen. Bij zo'n twintig locaties door het hele land worden bij de deur sneltests afgenomen om verspreiding binnen de schoolmuren te voorkomen. Stel dat ze Het Hogeland College hiervoor polsen, wat dan?

'Ja, graag. Dan mogen ze morgen hier komen. Hoe meer duidelijkheid, hoe sneller we weer kunnen gaan naar een normale onderwijssituatie. Bij deze bied ik onze school aan als proef.'

