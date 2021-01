Modebranche zucht onder 'waardeloze' wintervoorraad: 'Het is vijf voor twaalf'

Goed nieuws had directeur Helena Koster van Westen Mode niet verwacht, maar de boodschap dat de lockdown met drie weken wordt verlengd, was voor haar toch wel weer een tik. 'Het is vooral zorgwekkend wat er allemaal gebeurt met de Britse variant van het coronavirus. Dat baart zorgen voor de toekomst en ons perspectief.'

Net als veel collega-ondernemers zijn het zware tijden voor Kosters modezaak. 'De steunpakketten zijn prettig', stelt ze, maar bovenal pleit de directeur voor maatwerk.

'Er zijn verschillende branches. De modebranche heeft bijvoorbeeld de uitdaging van de wintervoorraad. Deze is betaald en daar zit al het geld van de bedrijven in. Normaal gesproken wordt de voorjaars- en zomervoorraad bekostigd met de opbrengst van de wintervoorraad. Omdat die onder druk staat en die voorraden niet verkocht zijn, is dat de grootste uitdaging voor de modebranche. Het is belangrijk dat er een vergoeding komt voor die voorraden en dat de pakketten flexibeler worden.'

'De klappen gaan absoluut komen'

'Het is één minuut voor twaalf. Een doe-het-zelfzaak gaat straks weer open en die spullen kun je gewoon weer verkopen. De modecollectie heeft geen waarde meer. Je hoort dat faillissementen nu nog meevallen, maar de komende maanden vallen er veel bedrijven om als er geen goed steunpakket komt. Veel ondernemers hebben uitstel van betaling aangevraagd en juist nu moet er geld zijn voor het nieuwe seizoen. Als die collectie niet meer betaald kan worden en de btw komt, dan zul je zien dat veel bedrijven omvallen. Die klappen gaan absoluut komen.'

We moeten ook kijken naar de mogelijkheden Helena Koster - Westen Mode

Volgens Koster worden twee belangrijke periodes in de modebranche vergeten in de berekeningen voor steun. De eerste was volgens haar in maart, toen Nederland in een intelligente lockdown zat.

'De andere belangrijke periode is het najaar, toen premier Rutte zei: mensen, mijd de winkels. Uiteindelijk gingen de winkels pas in december dicht.'

Kijken naar wat wél kan

Ondanks alle tegenslagen wil de onderneemster niet te negatief zijn, maar vooral kijken naar wat wél kan.

'Wij hebben een vrijstelling aangevraagd voor Click en Collect. Dat betekent dat je als consument je bestelling door kunt geven en die op een bepaald tijdstip mag ophalen. En personal shopping, zodat je allen in de winkel bent. Bij rouw en trouw hebben mensen toch spullen nodig. Daar krijgen we telefoontjes over. Ook die groep wil graag geholpen worden. We hebben heel erg gekeken naar wat niet kan, maar we moeten ook kijken naar de mogelijkheden.'

