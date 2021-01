Rolling Stones-expositie Unzipped tot 28 maart verlengd

Zorgelijke gezichten in het Groninger Museum. Door de verlenging van de lockdown moet de heropening van de tentoonstelling Unzipped over de Rolling Stones worden uitgesteld. 'We gaan de tentoonstelling daarom van 28 februari verlengen tot 28 maart', vertelt directeur Andreas Blühm.

De expositie opende op 20 november, maar na een paar weken moest het museum vanwege de lockdown dicht. Nu dinsdag bekend werd dat ook musea tot en met in ieder geval 9 februari dichtblijven, is besloten om de tentoonstelling te verlengen. 'We willen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen komen kijken', zegt Blühm.

Mogelijk zelfs langer dan 28 maart

The Rolling Stones - Unzipped wordt mogelijk zelfs langer dan een maand verlengd. De vraag is wel of dat gaat lukken. Het Groninger Museum kan zelf 'makkelijk schuiven' in zijn agenda, maar de rondreizende tentoonstelling wordt in juni in het Franse Marseille verwacht.

Voor het museum is de verlenging van de lockdown die premier Mark Rutte dinsdagavond aankondigde geen grote verrassing. 'We waren er mentaal al op voorbereid, maar het blijft toch erg vervelend en balen.'

We hebben 130.000 bezoekers nodig om quitte te draaien. Dat wordt zo erg lastig Andreas Blühm - directeur Groninger Museum

In totaal hebben tot nu toe 20.000 mensen de expositie bezocht, dat had normaal gesproken het dubbele kunnen zijn. De vergelijkbare tentoonstelling rond David Bowie trok in 2016 in vier maanden meer dan 200.000 bezoekers. Voor het museum is het dus een grote financiële klap.

'We hebben 130.000 bezoekers nodig om quitte te draaien. Dat wordt zo erg lastig', De hoop op winst hadden we al opgegeven, maar ook break-even of quitte gaan we niet meer halen. Zonder extra steun zijn we snel door onze reserves heen.'

'Museum blijft bestaan'

Angst dat het Groninger Museum definitief dicht zal moeten heeft Blühm niet. 'Het museum blijft bestaan. In het 'worst case scenario' dat we een enorm verlies draaien gaan we met subsidiegevers in gesprek en zullen we het zuiniger aan doen, maar dicht gaan we niet.'

