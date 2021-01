'Bliedschap staintjes' zoeken in Winsum: de dorpsgids is helemaal verslaafd

De steentjes zijn er in allerlei vormen, kleuren en soms voorzien van een tekening of boodschap. De makers van de kunstwerkjes willen de vinders een geluksmomentje bezorgen. In Winsum wordt er ook volop meegedaan.

De bliedschap staintjes (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De keukentafel van Jan Bijsterveld is omgetoverd tot stenen werkplaats. Normaal is de 65-jarige druk met het geven van rondleidingen in Winsum. Maar vanwege de coronamaatregelen zijn er minder rondleidingen. Dus is hij nu bezig met het beschilderen van steentjes, samen met buurtgenoten.

Van grappige figuurtjes tot sierlijke regenbogen

‘Bliedschap staintjes. Het zijn kleurrijke steentjes en je kan je creativiteit erop loslaten. Degene die een steentje vindt, kan hem meenemen en voor altijd bewaren. Minstens zo leuk is het om de steentjes weer weg te leggen zodat een ander weer een geluksmomentje beleeft’, zegt Bijsterveld terwijl hij met een kwast de molen van het dorp tekent op een steen.

Het brengt mensen in beweging. Jong en oud kan meedoen. Jan Bijsterveld - dorpsgids

Aan dezelfde tafel is ook zijn partner Janny Timmer druk bezig. Dorpsgenoot Arlette Blok en haar zoon doen mee. De 11-jarige Joest Tukker schildert een regenboog. ‘Ik heb net ook al het logo van FC Groningen gemaakt. Het maken is heel leuk en het verstoppen ook want dan maak je er iemand anders blij mee. Mamma kwam met het idee en sindsdien zijn we steentjes aan het maken en zoeken.’

Er wordt druk gewerkt aan de Happy Stones (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De Winsumers kwamen tijdens hun vakantie op Terschelling in aanraking met Happy Stones. ‘Alle restaurants waren dicht en dit was een verslavende en spannende bezigheid. Waar moeten we zoeken? Hoeveel vinden we? Hoe mooi zijn de stenen? Welke willen we bewaren? Welke geven we door aan een ander? Het hield ons goed bezig’, vertelt Bijsterveld. De rage komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten.

Het verstoppen is leuk, het vinden maar ook het maken. Janny Timmer - steentjesverver

Eenmaal thuis zijn ze zelf aan de slag gegaan. ‘Hier en daar heb ik wat buren gevraagd of ik wat steentjes uit hun tuin mocht gebruiken. Mensen reageren heel enthousiast', zegt Bijsterveld terwijl hij een steen afwerkt met lak.

Dan raakt hij afgeleid. Buiten ziet Bijsterveld dat een moeder met haar kinderen druk aan het zoeken is in de bosjes bij zijn huis. Hij besluit even buiten te kijken en hoort een blijde kreet van een jongentje dat met zijn handen in de lucht staat en trots een steen showt: ‘Ja, ik heb hem!’

Rowan heeft een steentje gevonden (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Verbinding

‘Ja, dat zijn hele populaire steentjes. Die eekhoorntjes zijn door een mevrouw even verderop gemaakt. Dat is het mooie hieraan. Jong en oud kan zich ermee bezig houden en het zorgt ook voor de nodige gespreksstof op straat als zoekers elkaar tegenkomen', zegt Bijsterveld. Hij vindt het mooi om te zien dat mede-inwoners erdoor in beweging komen.

Joest Tukker is samen met zijn moeder Arlette Blok druk bezig (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Het verstoppen is leuk, het vinden, maar ook het maken. Momenteel zijn de oudste steenververs 78 en 79 jaar oud, de jongste 3; allen zonder ervaring. Goed kunnen schilderen is niet belangrijk. Een vrolijk gekleurd steentje kan door iedereen worden gemaakt', zegt Janny Timmer.

Een aantal Happy Stones (Foto: Happy Stones Winsum)

Op de facebookpagina Happy Stones Winsum worden foto's geplaatst van de verstopte steentjes. 'Daar staan ook hints over de verstopplekken. Als de steen gevonden is kunnen de vinders ook weer een bericht plaatsen of eventueel een steen weer verstoppen en een foto plaatsen', vertelt Arlette Blok. Het aantal leden van de facebookpagina groeit dagelijks.

In de facebookgroep van Happpy Stones Winsum staan hints (Foto: Facebook)

In andere dorpen zijn de gekleurde kunstwerkjes ook steeds meer te vinden. Zoals in Winschoten, Bedum, Kloosterburen en de stad Groningen. 'Mooi om te zien dat we elkaar besmetten met deze bliedschap staintjes. En het gaat dan een keer niet over het coronavirus', zegt Bijsterveld tot slot.

Jan Bijsterveld en Janny Timmer bezig met de 'Happy Stones' (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Lees ook:

- Winsum profiteert van titel allermooiste dorp: 'Het loopt storm'

- Dorpsgidsen hebben het druk: 'Winsum staat in de belangstelling'

- Lockdown? 'Ga vooral naar buiten, beweeg, en doe leuke dingen'