Dankzij een rolstoelfiets weer 'met de wind in de haren' naar buiten

Het stel uit Haren genoot van het buitenleven, totdat ziekte roet in het eten gooide. 'Freerk was niet helemaal lekker, voelde zich niet fit', vertelt Romp. 'Hij werd zieker en zieker, tot ze dachten dat hij het niet meer zou redden. Hij krabbelde weer wat op, een half jaar geleden kwamen ze erachter was het was: een auto-immuunziekte.'

'De zon op je huid voelen'

Daardoor is hij nu afhankelijk van een rolstoel. 'Hij zat al een jaar binnen, maar je moet de zon weer op je huid voelen en de wind door je haren', zegt Romp. 'Dat kan met een fiets, maar ja... Hoe dan?' Een duofiets was voor de twee geen optie, want te breed. 'Daarmee kan je niet door het bos fietsen. Wij willen graag lange tochten maken, zoals we anders altijd deden.'

Naar Santiago de Compostella

Inmiddels hebben ze een rolstoelfiets, om er samen mee op uit te gaan. De rolstoel wordt aan de voorkant van de fiets vastgemaakt, waardoor hij minder ruimte inneemt. Het stel heeft de smaak intussen weer goed te pakken. Ze willen het liefst nog dit jaar met de rolstoelfiets de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella afleggen.

De rolstoelfiets (Foto: Stichting Onbeperkt op de Fiets?)

Het stel heeft samen een stichting opgericht, waarmee ze geld willen inzamelen voor de aanschaf van in elk geval één en mogelijk meer rolstoelfietsen. Die kunnen mensen dan vervolgens huren. Want dat is tot nu toe in Noord-Nederland niet mogelijk, ondervonden ze. 'De dichtstbijzijnde zit in Varsseveld, op twee en een half uur rijden.'