Inge van Calkar krijgt prijs als Beste Artiest op Popgala Noord (update)

Inge van Calkar is tijdens Popgala Noord uitgeroepen tot Beste Artiest. De zangeres kreeg de prijs uitgereikt in poppodium Vera in de stad Groningen.

'Als soloartiest timmert ze al enkele jaren hard aan de weg, geheel op eigen voorwaarden en zonder concessies', schreef de jury in haar rapport. 'Daarbij weet ze niet alleen een groeiend publiek voor zich te winnen, maar heeft ze gaandeweg ook haar eigen stem gevonden.'

Eerst testen, dan optreden

Voor de zangeres was de prijs een verrassing. Ze wist wel dat ze moest optreden, net als anderen. 'Eerst moest iedereen een coronasneltest doen, dat vond ik eigenlijk nog spannender.'

De prijs uitbundig vieren zat er niet in. 'Terwijl dat natuurlijk wel veel leuker is. We hebben met de band in de kelderbar van Vera gegeten. Sowieso al leuk om weer eens in een poppodium te zijn. En er was een koelkast met bier.'

Andere prijswinnaars

Van Calkar was niet de enige die in de prijzen viel. Welcome to The Village, Kraantje Pappie en Locked and Live kregen een Omdenk Award, voor het beste initiatief in coronatijd. De band Cloudsurfers kreeg de titel Beste Talent.

Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, werd onderscheiden met de Lifetime Achievement Award voor zijn bijdrage aan de popcultuur in het Noorden.

Grunny

Van Calkar won op oudejaarsdag ook al de Grunny, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord.

ESNS grotendeels digitaal

Het gala is onderdeel van de programmering van het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) dat dit jaar vanwege corona grotendeels digitaal plaatsvindt. De uitreiking van de prijzen was via een livestream voor het publiek te volgen.

Dit bericht is aangevuld met quotes van Inge van Calkar

Lees ook:

- Deze artiesten zie je gratis op de digitale versie van Eurosonic

- ESNS in coronatijd: 'De gemiddelde Groninger gaat zich goed vermaken'

- Inge van Calkar wint Grunny 2020: 'Wat een prachtige afsluiting van dit jaar'