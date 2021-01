In de voetsporen van pa: 'We hebben dezelfde passie voor de akkerbouw'

Opvolging vinden is in het boerenleven niet altijd even gemakkelijk. Maar akkerbouwer Jack de Winter (66) uit Oudeschans heeft op dit gebied niet te klagen. Zijn zoons Dennis en Laurens staan te trappelen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam woensdag naar buiten met cijfers over bedrijfsopvolgers in de boerensector. Bijna de helft van de akkerbouwers van 55+ in onze provincie heeft een opvolger.

'Het was van het begin af aan al duidelijk dat ze interesse hadden', vertelt Jack ten overstaan van zijn beide zoons. 'Het was geen opluchting, het is gewoon zo gelopen. Eigenlijk was het heel vanzelfsprekend.'

'Mijn vader was enthousiast boer en ik heb dat doorgegeven. Ik ben altijd positief geweest en dat speelt door.'

Broers zetten bedrijf voort

Zoon Laurens bekeek na het afronden van de landbouwschool in Leeuwarden nog wel even of er andere kansen waren, maar al snel was duidelijk dat hij in het bedrijf van zijn pa zou stappen. Samen met zijn broer.

'Dat is supermooi. Je versterkt elkaar en leert veel van elkaar. En je kan een stapje verder komen.'

'Verschillend, maar met dezelfde passie'

Dennis beaamt de woorden van Laurens. 'We zijn verschillend, maar hebben ook dezelfde passie voor het werk. Ik denk dat dat de plus is van ons bedrijf.'

'Ik ga met leeftijdsgenoten om die ook opvolger zijn, dus daar hoor je positieve verhalen over. Maar er zijn ook bedrijven die niet overgenomen worden. Dat is zonde, maar dat biedt ook kansen voor andere bedrijven.'

