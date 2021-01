Nouryon Delfzijl ondergaat opnieuw naamsverandering en heet nu Nobian

De naamswijziging is het gevolg van een nieuwe strategie, zo stelt het bedrijf. Moederbedrijf Nouryon concentreert zich voortaan op gespecialiseerde chemicaliën, terwijl dochterbedrijf Nobian zich richt op basischemicaliën, zoals zout en chloor. Waar Nouryon wereldwijde ambities heeft, is Nobian sterk gericht op Europa.

Afsplitsing?

Met de naamswijziging lijkt Nouryon voor te sorteren op een afsplitsing van Nobian. 'Het ligt in de lijn van de verwachting dat Nobian doorverkocht wordt aan een nieuwe eigenaar, of we gaan als kleiner bedrijf naar de beurs', zo liet een locatiedirecteur van het bedrijf deze week weten tijdens een webinar voor raadsleden in Enschede, schrijft RTV Oost.

Nobian-woordvoerder Jasper Jansen bestrijdt dat: 'Vooralsnog is niets anders besloten dan een naamswijziging.'

Investeerders

Nouryon splitste zich in 2018 af van verffabrikant AkzoNobel. De chemietak kwam toen voor ruim 10 miljard euro in handen van de Amerikaanse investeerders Carlyle en GIC. Al vrij vlot na deze overname gingen er verhalen dat de nieuwe eigenaren onderdelen wilden verkopen of het bedrijf naar de beurs wilden brengen, maar vooralsnog is dit niet het geval.

Ook Nobian blijft voorlopig in handen van beide investeringsmaatschappijen.

Naam en logo

De naam Nouryon verwijst naar Noury en Van der Lande, één van de bedrijven die in de jaren '60 opgingen in Akzo. Maar volgens woordvoerder Jansen is de naam Nobian geen afgeleide van Nobel. 'We waren op zoek naar een krachtige naam die makkelijk te onthouden is. We kwamen er bovendien achter dat het woord 'nobi' Japans is voor groei. Dat is wat we willen met ons bedrijf.'

Het nieuwe logo, een groene ruit waaruit 'een hapje' is genomen, is volgens Jansen gebaseerd op een zoutkristal. 'Dat is de basis van ons bedrijf. Uit zout maak je chloor.'

De komende tijd wordt de nieuwe naam doorgevoerd, ook op de vestiging van Nobian op het chemiepark in Delfzijl waar zo'n driehonderd mensen werken. Bij heel Nobian werken ongeveer 1.800 mensen. Het concern heeft behalve in Nederland ook productielocaties in Duitsland en Denemarken.

