Stad vorig jaar in top vijf van steden met meeste vertraging op de weg

Concreet betekent dit dat je voor een rit die normaal gesproken dertig minuten zou duren, je vorig jaar zes minuten extra onderweg was. In de spits deed je er zelfs negen minuten langer over. Van de zeventien grootste steden in het land staat Groningen daarmee op plek vijf van deze steden met de grootste vertraging.

Haarlem voert die lijst aan. In drukke momenten op de dag deed je daar vorig jaar ruim zeven minuten langer over een rit die normaal een half uur duurt. Dat is een vertraging van 25 procent van de normale reistijd.

De zeventien steden met de meeste vertraging (Foto: TomTom)

Over een heel jaar gerekend stonden automobilisten rond Groningen vorig jaar 69 uur stil tijdens de spits. Dat is omgerekend twee dagen en 21 uren.

Dat is aanmerkelijk minder lang dan in de drie jaren daarvoor. Tussen 2017 en 2019 stonden automobilisten jaarlijks meer dan 90 uur stil, omgerekend ongeveer vier dagen.

In deze daling zijn de effecten terug te zien van de coronamaatregelen, waarin onder andere dringend is geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat had minder drukte op de weg tot gevolg.

Als je de drukste momenten op de dag in Stad wil vermijden, dan moet je vooral niet op dinsdagochtend tussen acht en negen de weg op gaan. Dat is al jaren een van de drukste momenten van de week. Tussen 2017 en 2019 was donderdagmiddag tussen vijf en zes in verhouding ook altijd een druk tijdstip. Die druktepiek lag in 2020 een stuk minder hoog, ten opzichte van de uren daar omheen.

Sleep de schuiver naar links om de drukte in Stad door de dag heen van 2019 te zien, en naar rechts om dat van 2020 te zien. Het percentage geeft aan hoeveel langer je over een gemiddelde autorit doet ten opzichte van als het niet druk is.