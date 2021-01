'Hoe sneller het vaccin in wordt gespoten, hoe beter het is voor onze bewoners'

'Dit is goed nieuws, we willen onze bewoners graag beschermen. Hoe sneller het vaccin in de armen wordt gespoten, hoe beter het is voor onze bewoners.' Directeur Nienke Ybema van Zonnehuisgroep Noord is blij dat het vaccineren in verpleeghuizen vervroegd start.

In verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg kan komende maandag begonnen worden met het vaccineren van de bewoners tegen het coronavirus, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Dat is twee weken eerder dan voorzien. Thuiswonenden komen vanaf medio februari aan bod, van oud naar jong.

Weken eerder beginnen dan gepland

'We zijn heel blij, we kunnen weken eerder beginnen', zegt Ybema. 'Het was wel een verrassing. Volgens de planning van het ministerie zouden we pas half februari aan de beurt komen. Vanaf maandag wordt begonnen, maar dat zal nog niet meteen overval zijn. Eerst een tiental organisaties om proef te draaien en dan wordt het geleidelijk uitgebreid. Er moeten wel eerst genoeg vaccins zijn om alle bewoners van verpleeghuizen te beschermen, dus het moet allemaal nog goed op gang komen.'

'Op dit moment vrij van corona'

Zonnehuisgroep Noord heeft vestigingen in onder meer Zuidhorn, Appingedam en Delfzijl. 'We zijn op dit moment vrij van corona, Maar dat kan elk moment weer veranderen. Het lijkt of we allemaal een keer aan de beurt komen', zegt Ybema. 'Wel is er sprake van afnemend aantal besmettingen in Revalidatiecentrum Eemsdelta, waar we samenwerken met De Hoven.'

'Hier werken we graag extra voor'

Als er genoeg vaccins zijn, verwacht Ybema dat alle bewoners in ongeveer een week tijd gevaccineerd kunnen zijn.

Om te kunnen vaccineren, moeten de bewoners of als die dat niet meer kunnen hun familie, toestemming geven. 'We zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn. Het is wel even een klus, maar we zorgen ervoor dat we het vaccin gelijk kunnen zetten als het er is. We waren al aan het voorbereiden en dat zal nu sneller moeten. Maar dat is alleen maar fijn, hier werken we graag extra voor.'

