In beeld: 15 jaar FC Groningen in de Euroborg

1) De Euroborg is geopend!

13 januari 2006: Arjen Robben, dan speler van Chelsea, opent de Euroborg voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen - SC Heerenveen.

Arjen Robben tijdens de opening van de Euroborg in 2006 (Foto: JKBeeld)

2) Nevland maakt de eerste

13 januari 2006: De bomvolle Euroborg ontploft als Erik Nevland de eerste goal in het nieuwe stadion maakt (in onderstaande video vanaf 2.30 min). Uiteindelijk wint de FC de derby tegen SC Heerenveen met 2-0.

3) Antoine knalt raak

20 april 2006: Antoine van der Linden zorgt voor extase onder FC Groningen-fans door met een volley zijn ploeg op 3-0 te zetten in de eerste ronde van de play-offs om een plekje in de Champions League. Uiteindelijk wordt het 3-1 tegen AZ.

Antoine van der Linde rent weg na de 3-0 tegen AZ in 2006 (Foto: JKBeeld)

4) Staande ovatie

3 mei 2006: FC Groningen ruikt de Champions League. Tegen Ajax staat de FC lange tijd met 2-0 voor, waarmee de 2-0 nederlaag in Amsterdam teniet is gedaan. Vlak voor tijd schiet Wesley Sneijder de droom alsnog aan duigen. Wat volgt is een minutenlange staande ovatie van de FC-fans.

5) Zo dichtbij....

29 september 2006: FC Groningen plaatst zich net niet voor de volgende ronde van de UEFA Cup. Na 4-2 verlies in Belgrado tegen Partizan wordt het in Groningen 1-0. De FC mist een strafschop en die ene goal had het verschil gemaakt.

Yuri Cornelisse mist een strafschop tegen Partizan Belgrado (Foto: JKBeeld)

6) Comeback

1 oktober 2006: Na 82 minuten leidt Vitesse in de Euroborg: 1-3. Wat volgt is een knotsgekke slotfase. Koen van de Laak maakt de 2-3, Luis Suárez werkt de 3-3 tegen de touwen en laatstgenoemde sleept in blessuretijd de winst nog uit het vuur. Het stadion ontploft.

7) Tranen

1 oktober 2006: Tranen bij Yuri Cornelisse. Hij miste enkele dagen eerder een strafschop tegen Partizan Belgrado. Na de miraculeuze zege op Vitesse (4-3) breekt hij ten overstaan van de luid zingende FC-fans.

Luis Suárez troost Yuri Cornelisse (Foto: JKBeeld)

8) Groenwit tegen paars

4 oktober 2007: FC Groningen treft in de UEFA Cup het grote Fiorentina. De Italianen hebben het knap lastig in de Euroborg, waar Goran Lovre de FC zelfs op voorsprong zet en zorgt voor groot feest op de tribunes.

9) Brand

13 april 2008: Wat een mooie voetbalmiddag had moeten worden, werd een drama. Voorafgaand aan FC Groningen-Ajax gaat het mis op de noordtribune. Bij een sfeeractie ontstaat brand. Uiteindelijk wordt de wedstrijd niet gespeeld. 28 mensen moeten met klachten naar het ziekenhuis.

Brand op de noordtribune (Foto: JKBeeld)

10) Visitekaartje

14 september 2008: De dan nog onbekende Andreas Grandqvist maakt zijn thuisdebuut voor de FC. En hoe! Met een solo vanaf eigen helft legt hij de basis voor een 2-0 zege. Het is misschien wel de mooiste goal in 15 jaar Euroborg.

11) Onwaarschijnlijk

29 mei 2011: Niemand geeft nog een stuiver om FC Groningen in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Het eerste duel met ADO Den Haag eindigde immers in een 5-1 nederlaag. Maar op deze zondagmiddag wint de FC eveneens met 5-1. Na 120 minuten volgen strafschoppen. De gemiste strafschop van Tim Matavz betekent dat ADO alsnog een Europees ticket bemachtigt.

Tim Matavz mist de beslissende strafschop tegen ADO Den Haag (Foto: JKBeeld)

12) Feyenoord naar de slachtbank

30 oktober 2011: Een ongekende voetbalmiddag. Na de opening van de Koeman-tribune verzorgt de FC binnen de lijnen een galavoorstelling. Feyenoord wordt volledig van de mat gespeeld. De uitslag: 6-0.

13) Wondergoal

22 december 2013: Michael de Leeuw scoorde 55 keer in het groenwit van FC Groningen, maar zijn derde tegen NEC zal hem eeuwig bijblijven. Met een stijlvolle pirouette prikt hij met de hak de 4-0 binnen. Zelden vertoond.

14) Meer dan voetbal

9 maart 2014: FC Groningen verliest deze middag van Feyenoord: 0-2. In de rust steelt Kids United de harten van menig supporter. Fox Sports legt vast hoe de spelers van het officiële G-team van de FC onder aanmoedigingen van de fans proberen te scoren in de rust.

15) Last minute Mike

13 december 2017: Met de stand 2-3 op het scorebord krijgt aanvoerder Mike te Wierik de bal in de kluts voor de voeten in het duel met PSV. Hij schiet diep in blessuretijd raak. Het geluid van de fans is tot ver buiten het stadion te horen.