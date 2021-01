Lokaal Belang Eemsdelta: lampen windpark Geefsweer moeten gedoofd kunnen worden

De partij wil dat er gekeken wordt naar alternatieven om minder last te hebben van de lampen.

Lijkt wel een kermis

Het windpark ten zuiden van Delfzijl telt veertien turbines. Elke molen heeft op drie verschillende plekken rode lampen. Die zijn wettelijk verplicht voor turbines met een tiphoogte van 150 meter of hoger, zodat vliegtuigen en helikopters ze goed kunnen zien.

Sinds de bouw van het windpark klagen inwoners uit omliggende dorpen over de rode lampen die 's avonds en 's nachts continue aan staan. 'Half Wagenborgen is boos. Je ziet niets anders dan rode lampen, het is alsof je een kermis tegemoet rijdt', zei één van de inwoners uit het dorp op een bijeenkomst afgelopen september.

Lokaal Belang Eemsdelta-raadslid Martijn Meijer hoorde de laatste weken ook regelmatig klachten erover: 'Mensen vinden het lelijk en geven aan dat hun nachtrust wordt verstoort. De lampen zijn van grote afstand te zien.'

Proef met radar

De partij wil kijken of er een soortgelijke proef kan worden gedaan als in Zeeland, waarbij de rode lampen uit gaan als een radar geen vliegtuigen of helikopters ziet. Meijer vraagt het college van burgemeester en wethouders of het samen met het ministerie van Economische Zaken kan onderzoeken of zulke initiatieven mogelijk zijn voor windpark Geefsweer en het toekomstige windpark Delfzijl-Zuid Uitbreiding.

Eneco, één van de initiatiefnemers van windpark Geefsweer, laat weten open te staan voor dit soort aanpassingen: 'We vinden het een interessante ontwikkeling, omdat we overlast voor omwonenden natuurlijk zoveel mogelijk willen voorkomen. We zijn wel afhankelijk van wet- en regelgeving, dus voorlopig moeten de lampen aan blijven', laat een woordvoerder weten.

De lampen van windpark Geefsweer zijn ook vanuit Delfzijl te zien (Foto: Richard Degenhart/ProNews)

Tweede Kamer voor vermindering

Het Groningse PvdA-Kamerlid William Moorlag deed vorige maand een voorstel om te kijken naar alternatieven voor de verlichting van windmolens. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen. Het CDA in Midden-Groningen deed onlangs ook al een oproep voor een radarproef bij windpark N33.



Lees ook:

- Moorlag: 'Windmolenparken moeten minder licht geven'

- CDA wil experiment met omstreden rode lampen op windmolens Meeden