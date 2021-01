Nevland lachend over eerste Euroborg-goal: 'Het was een slecht schot'

'Toen ik in Groningen speelde had ik een speciale band met de supporters en dat is nog steeds zo', vertelt hij over zijn tijd bij de club. Die vrijdagavond, 13 januari 2006, staat hem nog goed bij.

'Ik werd door Evgeniy Levchenko ingespeeld en draaide weg bij mijn verdediger. Die gleed gelukkig uit. Ik had een slecht schot dat er via de paal inging. Ik raakte de bal helemaal niet goed, misschien ging hij er daarom wel in', zegt hij lachend.

'In de wedstrijd ben je zo gefocust, dan denk je er niet aan dat het een bijzondere goal was. Maar het is natuurlijk leuk dat je na vijftien jaar nog weer gebeld wordt omdat je clubgeschiedenis bent.'

Maar ook voor Nevland persoonlijk was de goal tegen SC Heerenveen een belangrijke. 'Ik had een lastige periode vanwege blessures aan het begin van het seizoen. Het duurde even tot ik op dreef kwam. Vanaf die goal in de Euroborg was het voor mij een kwestie van niet meer terugkijken.'

Inmiddels is de Noor verantwoordelijk voor de jeugd bij zijn cluppie Viking. Maar hij blijft de FC volgen. 'Het ziet er goed uit. Er zitten een paar Noren bij, dat vind ik altijd leuk.'

'Een ongekende dag'

De andere doelpuntenmaker tijdens het eerste duel in de Euroborg is de huidige FC-trainer Danny Buijs. Hij heeft logischerwijs ook goede herinneringen aan de wedstrijd.

'Het was een vrijdagavond. Een uitverkocht stadion, een geweldige sfeer en we wonnen', blikt Buijs terug op die dag. 'Ik maakte zelf de 2-0 aan de kant van de Z-side. Het was een ongekende dag.'

'Er komen mooie, positieve herinneringen naar boven als ik eraan denk. De aanloop was al bijzonder. We speelden in het Oosterpark en je zag langzaam de bouw van het nieuwe stadion.

'In de Euroborg speelden we een testwedstrijd tegen Veendam om te kijken of alles goed was. En we wonnen ruim, terwijl we elke oefenwedstrijd van Veendam verloren. Dat zei ook wel wat. Misschien was dat wel voorbestemd dat het stadion een goed gevoel gaf.'

De huidige trainer Danny Buijs over de eerste wedstrijd in de Euroborg

