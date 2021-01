Jeroen Hummel richt zich vanaf nu volledig op ondernemen in Irak

De activiteiten van het tuincentrum in Zuidhorn worden sinds 1 januari voortgezet door het huidige verkoopteam. Aan wie Hummel zijn zaak verkocht heeft laat hij in het midden.

'Doe maar gewoon'

Hummel is er de man niet naar om in de belangstelling te staan en heeft eigenlijk ook niet de behoefte om iets te vertellen over zijn succes. Doe maar gewoon is zijn credo, maar ondertussen neemt de vraag naar zijn kennis en kunde in Irak toe.

Hij zat maandagochtend nog als panellid in een webinar waarbij de vraag was wat de kansen zijn voor ondernemers in Koerdistan. En volgende week zijn Koerden te gast in Noordhorn om te praten over exportmogelijkheden op korte termijn betreft landbouw en melkveehouderij.

Zaken doen is ook inzien wanneer de tijd rijp is om keuzes te maken Ondernemer Jeroen Hummel, die Hummel Tuintotaal per 1 januari verkocht heeft

Keuzes maken

‘De zakelijke ballon in Irak werd steeds verder opgeblazen en dus werd het tijd om keuzes te maken voor het zakelijk ‘thuisfront'. Zaken doen is ook inzien wanneer de tijd rijp is om keuzes te maken’, stelt Hummel. Dat leidde tot verkoop. ‘Maar ik blijf gewoon betrokken hoor.’

De Noordhorner had een belangrijke voorwaarde. ‘Ik wil niet dat mijn levensvreugde ontnomen wordt, daar ben ik een veel te dankbare ondernemer voor.’ Hummel geeft aan altijd veel plezier te beleven aan de vrijheid die hij en zijn verkoopteam hadden en dat niet los te willen laten. Samen koffiedrinken zal zeker blijven gebeuren.

Online geen uitdaging

Los van het feit dat zijn eigen exportbedrijf meer aandacht vraagt verwacht Hummel dat over een aantal jaren veel retailbedrijven in de verkoop gaan. ‘Onlineverkoop wordt steeds groter en belangrijker. We waren daar al mee begonnen, maar ik vroeg me af of mijn uitdaging daar ligt.’

Jeroen Hummel in gesprek met de media in Irak (Foto: eigen foto)

Sinds 2014 gaat Hummel jaarlijks een aantal keren naar Irak. Om precies te zijn naar Suleimaniya. Een stad met ruim één miljoen inwoners. Samen met de provincies Erbil, Duhok en Hallabja vormt dit de autonome Koerdische regio KRI (Kurdistan Region of Iraq). Tweeënhalf jaar geleden vertelde Hummel al eens aan Noordzaken dat zichtbaar zijn een belangrijk gegeven is om succesvol zaken te doen in het Midden-Oosten.

‘Ik probeer zoveel mogelijk rechtstreeks zaken te doen met bedrijven en de lijnen met overheden zoveel mogelijk te vermijden. Soms kun je er niet omheen. Douanerechten of importvergunningen hebben we nodig, maar op aanbestedingen van de overheid schrijf ik nooit in.’

Zichtbaar zijn

Die rechtstreekse lijnen scoren. ‘Ik ben in Suleimaniya en omgeving steeds zichtbaarder. Ik straal betrouwbaarheid uit en daardoor neemt de interesse toe.’ Het voordeel van het verkopen van de zaak in Zuidhorn is dat Hummel geen zakelijke verplichting meer heeft en naar Irak kan gaan wanneer hem dat het beste uitkomt.

Jeroen Hummel voor corona in gesprek in Irak (Foto: Eigen foto)

Mijn kinderen ga ik na een dag of vijf wel missen hoor. Wat dat betreft ben ik meer papa dan zakenman Ondernemer Jeroen Hummel

Vaker dan vijf keer per jaar zal dat overigens niet zijn. ‘Mijn kinderen ga ik na een dag of vijf wel missen hoor. Wat dat betreft ben ik meer papa dan zakenman. Het comfortabele leven bij ons mis ik dan ook en op dag negen wil ik de Martinitoren wel weer zien.’

Tuincentrum is pijler

Neemt niet weg dat de zaken voorspoedig gaan. Een belangrijke pijler is een tuincentrum in Suleimaniya. Werkten daar in 2018 25 mensen, inmiddels verdienen 65 mensen daar hun brood. En er staat een restaurant, er is een dierenartspraktijkcentrum gevestigd, een manege, er is een kwekerij gebouwd en een groothandel maakt deel uit van het complex.

Hummel heeft een paar grote doelen voor ogen. De uitbreiding en professionaliseren van Gardenia Garden Center, met daaraan gekoppeld de Dutch Agri City. Ruim honderd hectare oppervlakte gericht op hydrocultuur en landbouw . ‘We zijn de testfases door en staan we op het punt om op te schalen voor afzet naar de groothandel.’

Hydrocultuur maakt verbouwen van ijsbergsla in de hitte van Irak mogelijk (Foto: eigen foto)

Heel veel ijsbergsla

Maar er zijn meer kansen, omdat Irak vrijwel alle groente moet importeren vanwege het te warme klimaat. ‘We hebben proefvelden met Nederlandse pootaardappels verbouwd en zijn in gesprek over indoorfarming met de nieuwste Nederlandse technieken. De doelstelling is om binnen twee jaar maandelijks 80.000 kroppen ijsbergsla te produceren.’

Hummel richt zich op de drie speerpunten van de Nederlandse overheid in Irak; landbouw, veeteelt en watermanagement.

Het zit hem altijd in de eenvoud en dat past mij wel Jeroen Hummel, die de pijlen volledig op Irak richt

Een ander onderwerp is duurzaamheid. ‘Vorige week is een lading zonnepanelen richting Irak gegaan. Daar pompen ze de olie zo uit de grond en denken niet over na over zorgvuldig omgaan met de wereld. We willen ons moederbedrijf in Suleimaniya komend jaar energieneutraal maken. zodat ik vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen een goed gevoel krijg.’

Eenvoud

Zo ervaart Hummel zijn werk in Irak als uitdagend, maar vindt hij het vooral leuk. ‘Activiteiten vanaf nul opbouwen ligt mij goed. Door de jaren heen heb ik steeds meer ervaring opgedaan en met eerlijkheid, een beetje bravoure en lef lukken veel dingen. Maar iedereen kan wat ik doe hoor. Het is geen hogere wiskunde. Het zit hem altijd in de eenvoud en dat past mij wel.’

