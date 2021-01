Anderhalve meter afstand op Hogeland College: 'Mijn hoofd begon meteen te ratelen'

Martin Lutke is teamleider bovenbouw op het Hogeland College in Winsum. Zijn leerlingen mogen voor hun examens wel naar school komen, maar sinds woensdag dus weer op anderhalve meter afstand. 'Mijn hoofd begon gisteravond tijdens de persconferentie meteen te ratelen. Ik zag het wel een beetje aankomen want de geruchten werden steeds sterker, maar toch was het nog een klein beetje een verrassing.'

Veel tijd om iets te bedenken had Lutke niet. 'We hadden vandaag (woensdag, red.) schoolexamens gepland. En om die dan te verplaatsen terwijl leerlingen het al voorbereid hebben, vond ik niet netjes.'

Daarom was de teamleider met de conciërges al vroeg op school woensdag. 'We hebben de lokalen ruimer opgezet en bij de deur stond iemand die leerlingen direct binnenliet en naar hun plek verwees. Ook de aula is verbouwd, want we hadden zo'n zestig leerlingen die tussen twee examens door anderhalf uur moesten wachten. Die moeten dan in de aula op hun stoel blijven zitten.'

Dat geldt onder andere voor Carmen en Esmee. 'Het is jammer dat we niet met zijn allen aan een tafel mogen zitten, maar het is niet anders. Soms vergeet je het wel eens, maar als je even bij elkaar staat, wordt er snel wat van gezegd', vertelt Carmen.

Wel is er begrip voor de maatregelen. 'Ik snap dat het moet, want het is voor mijn eigen veiligheid en die van anderen', vertelt Esmee.

