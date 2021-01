'Viskotter boven Schiermonnikoog zonk doordat vistuigen in elkaar verstrikt raakten'

Dat zegt Jelle Bos van Bos Marine Services, één van de bergers van het schip. 'De kotter is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nergens achter blijven steken', zegt Bos over het ongeluk, waarbij de bemanning kon worden gered. 'Voor, tijdens en na de berging hebben wij sonarbeelden gemaakt. Daarop zijn volgens Rijkswaterstaat geen obstakels op de zeebodem te zien. 'Ook in de netten van de kotter hebben we geen stenen of metalen delen of iets dergelijks kunnen vinden. Het gebied waar het wrak lag wordt weer vrijgegeven voor de scheepvaart.'

'Vistuigen in elkaar geraakt'

De vraag blijft wat dan wél de oorzaak is van het kapseizen van het schip. Bos: 'Het lijkt aannemelijk dat de vistuigen in elkaar zijn geraakt, en dat het schip bij pogingen de zaak te ontwarren instabiel is geraakt en is gezonken'. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat kan dit sterke vermoeden niet bevestigen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, die een onderzoek heeft ingesteld naar het ongeval, kan ook nog niet reageren: 'Het kan nog wel een jaar duren voordat het onderzoek is afgerond'.

De UK-171 wacht op een koper (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Ondertussen ligt de UK-171 afgemeerd in Lauwersoog. Aan de buitenkant is weinig te zien van de zware schade die de kotter heeft opgelopen. Jelle Bos heeft de kotter gekocht van de verzekeringsmaatschappij, om die later verder te verhandelen. 'De motoren moeten worden vervangen, de elektrische bekabeling en de betimmering ook, maar verder is er niet veel aan de hand'.

Het schip heeft een schitterende lijn en een prachtige kont Jelle Bos - Bos Marine Services

Bos was onder de indruk toen hij binnen in het schip keek: 'Vooral als je onderin staat in de machinekamer, en je bedenkt dat ie 180 graden gedraaid is en vervolgens gezonken. Het is hier als in een wasmachinetrommel rond gegaan, we zagen in de machinekamer boven aan het plafond gereedschap achter de leidingen zitten.'

Romp moet heel blijven

Eén ding is voor Bos duidelijk: de romp van het schip mag niet in stukken worden gehakt. Hij wil het schip in z'n geheel verkopen of, als dat niet lukt, onderdelen van de kotter. Maar er mag geen snijbrander in het casco worden gezet: 'Het is een prachtig schip, met een schitterende lijn en een mooie kont. Maak er wat mij betreft een drijvende fish-and-chipszaak van of een hotelkamer of zeilboot. Zet hem weer in als kotter in binnen- of buitenland. Maar de romp moet heel blijven.'

Lees ook:

- Officieel onderzoek naar zinken viskotter

- KNRM-schipper: 'Viskotter zonk binnen een minuut'

- Viskotter gezonken boven Schiermonnikoog, bemanning gered