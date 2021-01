Buijs: ‘Zaterdag was ik qua coachen misschien iets te hard’

De manier hoe Danny Buijs zich manifesteert tijdens wedstrijden blijft een heet hangijzer. De trainer van FC Groningen overstemt soms nog net niet de commentator van dienst, maar is in ieder geval luid en duidelijk aanwezig langs de zijlijn.

Afgelopen weekend, toen Groningen gelijk speelde tegen FC Utrecht (2-2), wederom. ‘Soms ga ik iets te ver, dat weet ik. Dat weten de jongens ook. Zaterdagavond baalde Ahmed El Messaoudi er ook van, maar hij is bijvoorbeeld helemaal niet boos op mij’, vertelt Buijs.

Twee momenten

Zelf had de oefenmeester soms ook te maken met fanatiek coachende trainers langs de zijlijn. ‘Ik heb niet alleen maar trainers meegemaakt die dat deden. Maar het ligt ook aan de band die je hebt met je spelers. Van de ene trainer kan je meer hebben dan van de andere trainer.'

'Tegen Ahmed ging ik in twee momenten te ver. Dan besef ik later ook dat ik hem op dat moment juist niet help, terwijl ik dat juist wel wil. Je moet ervoor zorgen dat je een speler niet kwijt gaat raken.’

Geen andere behandeling

Vlak voor de winterstop verloor El Messaoudi zijn opa. Buijs vroeg daarna of hij in staat was om te spelen tegen RKC (2-0). ‘Ik kan gewoon spelen’, zei hij. ‘Toen wilde hij weglopen, maar liep even terug en zei tegen me: Je moet me wel blijven aanpakken en schreeuwen tijdens de wedstrijd, want ik heb dat nodig. Je moet me nu niet anders behandelen.'

'Ik moet er wel voor zorgen dat ik niet een grens overga. Afgelopen zondag moest hij lachen toen ik mijn excuses aanbood. Want hij weet dat ik het doe om hem te helpen. Het is soms moeilijk om te bepalen tot hoever ik kan gaan.’

Donderdag staat er dus wederom een fanatiek coachende Buijs langs de lijn als FC Groningen het opneemt tegen Willem II. Bij de Trots van het Noorden keert Azor Matusiwa terug van een blessure en hij staat dan ook direct weer aan de aftrap. Tomas Suslov vervangt Alessio da Cruz, die voorzichtig wordt gebracht na zijn spierblessure. Doordat Matusiwa terugkeert in de ploeg begint Wessel Dammers waarschijnlijk op de bank.



Lees ook:

- In beeld: 15 jaar FC Groningen in de Euroborg

- Nevland lachend over eerste Euroborg-goal: 'Het was een slecht schot'

- De Koffiecorner #107: (met Sergio Padt) 'Deze club zit in mijn hart en ik wil graag terugkeren'