'Huurders Ten Post kunnen na versterking terugkeren in eigen straat'

De bewoners van huurwoningen van woningcorporatie Wierden en Borgen in Ten Post kunnen ook na de versterking terugkeren in hun eigen, vertrouwde straat. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van de gemeente Groningen laten weten.

In het dorp is onrust ontstaan onder huurders van Wierden en Borgen. Ze moeten hun woning verlaten, omdat die wordt gesloopt in verband met aardbevingsschade. Ze krijgen er een nieuwe woning voor terug, maar er waren signalen dat die nieuwe woning op een hele andere plek zou staat. Dan is er ook nog eens de kans dat de woning kleiner is.

Sandra Beckerman (SP) stelde daar eerder deze week Kamervragen over. In de Groninger gemeenteraad wilden alle partijen duidelijkheid over de onrust onder huurders. 'Het antwoord op de vraag of mensen niet zouden kunnen terugkeren in een vergelijkbare woning in dezelfde straat is nee', zegt de wethouder stellig. Volgens de bestuurder is er met alle bewoners gesproken over een nieuwe huurwoning. 'Hierbij is het uitgangspunt dat ze een vergelijkbare huurwoning krijgen in de straat waar ze nu ook wonen.'

Volgens Van der Schaaf keert elke huurder dan ook daadwerkelijk terug naar een vergelijkbare woning in de straat waar de oude woning ook stond. 'Er zijn wel huurders die er zelf voor hebben gekozen om te verhuizen naar een geschikte woning in een andere straat in Ten Post.'

Tuwingastraat

Bewoners van vijf woningen aan de Tuwingastraat keren echter niet terug in die straat, omdat daar geen nieuwe woningen worden gebouwd. Volgens de stadsbestuurder was dat al geruime tijd bekend en is er met de desbetreffende huurders ook een geschikte oplossing gevonden. 'Er zijn bij Wierden en Borgen op dit moment geen gevallen bekend van huurders die willen terugkeren naar dezelfde straat, maar dat vanwege het woningtype niet kunnen of zouden willen', aldus de wethouder.

Vertrouwen in de politiek

De wethouder laat verder weten dat hij niet blij is met de uitingen die de SP in de media heeft gedaan. 'Er zijn zelfs Kamervragen gesteld waarin er gesuggereerd werd dat inwoners van Ten Post niet meer naar hun dorp zouden terugkeren. Er werden zelfs vergelijkingen met de toeslagenaffaire gemaakt.' De wethouder is van mening dat dat soort uitspraken niet meewerken aan het vertrouwen in de politiek.

SP'er Jimmy Dijk trekt zich weinig aan van die woorden. 'Mijn partij zou dit nooit doen als er geen reden voor was.' Dijk kijkt er van op dat de wethouder zegt dat de zaken geregeld zijn, maar dat de desbetreffende huurders nog van niks weten. 'Het is nog niet geregeld', zegt de SP'er stellig.

