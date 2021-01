Grol pakt brons bij Masters in Qatar en slaat belangrijke slag richting Spelen

Judoka Henk Grol (35) heeft een bronzen medaille veroverd tijdens de Masters in Doha, de hoofdstad van Qatar. De oud-Veendammer doet daarmee goede zaken in de klasse boven honderd kilogram richting de Olympische Spelen in Tokio, ten opzichte van zijn concurrent Roy Meyer.

In de partij om het brons was hij pas na vier minuten en twintig seconden in de golden score te sterk voor de Rus Tamerlan Bashaev (24), de nummer vijftien van de wereldranglijst. Grol staat zelf zevende. Beide judoka’s stonden lange tijd op twee straffen en pas diep in de extra tijd maakte Grol een waza-ari, waardoor hij het brons veroverde.

Sterk begin

Grol begon goed in Doha. In de eerste ronde scoorde Grol al snel waza-ari tegen de Hongaar Richard Sipocz, de nummer 34 van de wereldranglijst, om het vervolgens binnen anderhalve minuut af te maken met ippon. In zijn tweede partij versloeg Grol de nummer 33 van de wereldranglijst, Aliaksandr Vakhaviak uit Wit-Rusland, met een houdgreep. In de kwartfinale won hij van de Koreaan Kim Minjong, de nummer elf van de wereldranglijst, met waza-ari.

Onderuit tegen Rus

In de halve finale ging hij echter onderuit tegen de hooggeplaatste Rus Inal Tasoev. Na een dikke minuut maakte de nummer drie van de wereldranglijst een vol punt tegen Grol, waardoor brons het hoogst haalbare was.

Grol vs Meyer

Het toernooi, voor de 36 beste judoka’s ter wereld per gewichtsklasse, geldt als een belangrijk meetmoment voor de Olympische Spelen van Tokio komende zomer. Grol heeft in de klasse boven 100 kilogram concurrentie van Roy Meyer (29) voor een plek op de Spelen, waar slechts één judoka per land aan deel mag nemen per gewichtsklasse. Grol staat zevende op de wereldranglijst, Meyer vijfde.

Meyer uitgeschakeld

Roy Meyer die het in de eerste ronde gelijk op moest nemen tegen de beste judoka aller tijden, de Fransman Teddy Riner, werd zoals verwacht uitgeschakeld. Riner scoorde met nog een halve minuut op de klok ippon. De Fransman werd in zijn carrière onder meer tien keer wereldkampioen, pakte twee olympische titels en bleef tien jaar lang ongeslagen.

Nog twee meetmomenten

De Nederlandse judobond beslist op basis van drie meetmomenten wie er naar de Spelen mag in de gewichtsklassen van onder anderen Kim Polling en Henk Grol. De Grand Slam van Tel Aviv (18-20 februari) en de Europese kampioenschappen in Lissabon (16-18 april) zijn de overige meetmomenten.