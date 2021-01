Twee van de drie ontvoerders internationale student in hoger beroep

Onderzoek in de Kometenstraat in Stad (Foto: ProNews)

De drie duwden vorig jaar in januari het slachtoffer onder bedreiging van een mes in een auto. De student werd daarbij mishandeld en gaf onder druk zijn bankpas met pincode af. Hiermee werd later 1000 euro gepind. Het slachtoffer werd in een tapijt gewikkeld en werd uiteindelijk in een woning aan de Kometenstraat vastgebonden op een slaapbank.

Elektrische zaag

Via een videoverbinding smeekte de jongen zijn vader in Pakistan 250.000 euro aan bitcoins als losgeld te betalen. Tijdens het gesprek hielden de ontvoerders een elektrische zaag bij het hoofd van de student. Via een tip kwamen agenten bij de woning aan de Kometenstraat terecht. De student werd na drie dagen gijzeling bevrijd. Het slachtoffer vertrok naar zijn geboorteland en verblijft daar sindsdien.

Kleinere rollen

De officier van justitie vond gijzeling bewezen en eiste acht en negen jaar cel. De rechter vond dit te hoog en legde celstraffen op zoals eerder wel eens voor ontvoeringszaken zijn opgelegd. Het OM heeft zich bij dit standpunt neergelegd.

De mannen uit Hoogezand en Groningen zeiden op zitting al dat hun rollen veel kleiner waren en dat zij onder druk van de 37-jarige Stadjer handelden. Die kreeg in deze zaak zes jaar cel. De 24-jarige woonde destijds in de woning aan de Kometenstraat waar het slachtoffer enkele dagen werd vastgehouden.

