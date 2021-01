Loppersum ziet grootste stijging bijstandsontvangers

Van alle gemeenten in Nederland steeg het aantal bijstandsontvangers in Loppersum vorig jaar het meest (Foto: Catrinus van der Veen/ANP)

Van alle gemeenten in Nederland is het aantal bijstandsontvangers in Loppersum vorig jaar in verhouding het meest gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van halverwege 2020.

Eind juni vorig jaar telde de gemeente gemiddeld 24,7 bijstandsontvangers per duizend inwoners. Een jaar eerder was dat 22,6. In geen enkele gemeente in Nederland is die stijging groter.

Over heel Nederland is deze zogeheten bijstandsdichtheid toegenomen. Dat betekent dat per duizend inwoners meer mensen deze uitkering ontvangen. Een specifieke verklaring voor de uitschieter in Loppersum kon het CBS niet geven.

Meeste bijstandsontvangers in gemeente Groningen

Overigens is Loppersum niet de gemeente die in onze provincie de meeste bijstandsontvangers heeft. Dat is namelijk de gemeente Groningen. Per 1000 inwoners telt Groningen 50,5 bijstandsontvangers. In maar zes gemeenten in Nederland is het aandeel hoger, waaronder Rotterdam (67,8), Arnhem (56,0) en Amsterdam (55,9). Ook de gemeenten in Oost-Groningen kennen in verhouding een hoog aantal mensen in de bijstand.

Tekst gaat verder onder de kaart

'2020 was door corona niet een al te best jaar', legt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, uit. 'De werkloosheid steeg iets, voornamelijk onder jongeren met bijbanen en mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. In verhouding heeft Groningen meer mensen met die zwakkere positie.' Daardoor is het niet vreemd dat er ook in Groningen gemeenten zijn waar het aandeel bijstandsontvangers steeg.

Er zijn gemeenten in de provincie waar het aandeel bijstandsontvangers vorig jaar juist daalde, waaronder meerdere Oost-Groninger gemeenten. Waarom dat is, kon het CBS niet specifiek verklaren. Volgens Van Mulligen kan dit een toevalligheid zijn.

Klik op jouw gemeente om te zien hoe het aantal bijstandsontvangers per duizend inwoners door de jaren heen is veranderd. Tekst gaat verder onder de kaart.