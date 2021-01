Stad maakt zich grote zorgen over sloop van monumentale interieurs

Een meerderheid in de Groninger gemeenteraad maakt zich zorgen over de sloop van monumentale interieurs van woningen. De zorgen spitsen zich vooral toe op woningen in de Schildersbuurt. De wethouder heeft vooralsnog weinig hoopvolle woorden, hij kan niet optreden tegen die sloop.

In de Schildersbuurt worden volgens de politici veel studentenkamers omgebouwd tot studio's. Het aantal kamers in zo'n woning wordt door de verbouwing minder omdat ze worden omgebouwd tot ruimere studio's. Met de verbouwing verdwijnen volgens de raadsleden ook de veelal handgemaakte karakteristieke eigenschappen zoals antieke schouwen, glas in loodramen en oude plafonds.

Bewoner Hilbrand Edskes meldde zich namens de buurt ook bij de gemeenteraadsleden. Hij deed een pleidooi om de historische interieurs te behouden voor de stad. Onder meer GroenLinks, Stadspartij, PVV en D66 maakten hun zorgen kenbaar. 'Ik vraag mij wel af of de gemeente instrumenten heeft om er tegen op te treden', vroeg D66'er Tom Rustebiel zich af.

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) laat weten dat hij niet kan optreden tegen de rigoureuze verbouwingen in de woningen die veelal uit de jaren 30 en 20 komen. 'Zolang het niet beschermd is kunnen we niks doen. We kunnen ook niet optreden bij particulieren die hun hele interieur eruit halen. We zijn wel in overleg met de afdeling monumenten om te kijken of we iets meer kunnen doen.'

Van kamer naar studio

Coalitiepartij PvdA laat zich niet uit over de sloop van de interieurs, maar wel over de, veelal, onderliggende oorzaak daarvan; de komst van studio's. 'Dat is voor ons echt een dilemma. We hebben het eerder toegejuicht omdat het bijdraagt aan de leefbaarheid en zorgt voor minder overlast', aldus Maarten van der Laan.

Tegelijkertijd ziet hij dat de bewuste studio's eigenlijk geen studio's genoemd mogen worden. 'Je krijgt nu taferelen dat je pal naast het bed een keuken krijgt en dan ook nog een douche daarnaast, maar dat is niet wat men een studio noemt', aldus het PvdA-raadslid.

Huurtoeslag

Raadsleden schrijven het verschijnsel van de toenemende ombouw van studentenhuizen tot studio's toe aan de huurtoeslag. Een huurder kan namelijk aanspraak doen op huurtoeslag als de te huren ruimte een zelfstandige woonruimte is. Een studio is zo'n zelfstandige woonruimte.

De Groninger Studentenbond (GSb) luid ook de noodklok over de 'verdwijntruc van studentenkamers'. 'We moeten al jaren noodopvang organiseren zodat studenten niet op straat komen te staan, maar tegelijkertijd zijn we nu kamers aan het afbreken waar zij terecht zouden kunnen', aldus GSb-voorzitter Marinus Jongman.

'Beetje overtrokken'

Wethouder Van der Schaaf is niet zozeer tegen de ombouw van studentenkamers tot studio's. 'Ik vind het wel een beetje overtrokken. Er komen namelijk ook grote kamers voor terug en het voorziet in een behoefte. We bouwen er jaarlijks achthonderd kamers bij. In de wijken waar die ombouw plaatsvindt reageert men wel tevreden. Het zorgt namelijk voor minder overlast.'

De stadsbestuurder laat weten dat de ombouw niet van vandaag of op morgen aan banden gelegd kan worden. 'Daarvoor heb je een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Als de raad dat wil dan zit ik daar zeker niet geharnast in.'

