Proef sneltesten studenten: 'Hopelijk op termijn de anderhalve meter loslaten'

Maandag begint in Groningen een proef met het sneltesten van studenten op het hbo en de universiteit Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) woensdag bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer. Wijmenga: 'We gaan kijken of mensen zich ook veiliger gaan voelen. Ik hoop dat we op termijn zelfs de anderhalve meter kunnen loslaten.'

De RUG heeft aangeboden om mee te doen aan de pilot. Het idee om massaal te gaan sneltesten bij het hoger onderwijs is al een aantal maanden oud. In aanloop naar de pilot is er overleg geweest met Alex Friedrich van het UMCG en met de GGD.

RUG- en Hanze-studenten die zich hebben ingeschreven voor een fysiek tentamen worden uitgenodigd om zich voorafgaand aan dat tentamen te laten testen op de sneltestlocatie op de Zernike Campus.

Verplichten is lastig

Wat als een deel van de studenten niet wil deelnemen? Wijmenga: ‘Een deel van de studenten vindt het fijn, ik kan me ook voorstellen dat een aantal niet wil deelnemen. Dan willen we graag weten: is dat principieel of vanwege het stokje in de neus? In dat laatste geval kan je denken aan alternatieve vormen van testen, die binnenkort misschien op de markt komen.’

De test verplicht stellen aan studenten is volgens Wijmenga lastig, zou je dat al willen. ‘Er is op dit moment geen wetgeving voor. Dat is een ingewikkeld vraagstuk.’

Onderdeel van de pilot is een aantal vragen aan studenten over zaken als logistiek, veiligheid en privacy op het gebied van corona.



