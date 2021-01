Honden onder voorwaarden toch getrimd: 'De telefoon stond roodgloeiend'

'Het is ingewikkeld hoor', legt Ina Kruis van Ina's Walk Out in Westerlee uit. 'Eerst moesten we dicht. Maar nu heeft het RIVM gezegd dat honden, katten en konijnen die in gevaar komen, wel getrimd mogen worden.'

Deze kruising van Havanees en border mag behandeld worden (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Huidaandoening

Dat gevaar kan ontstaan als de vacht helemaal in de klit raakt, vertelt Kruize. 'Dan is de vacht zo dicht dat de huid geen lucht meer krijgt. Dan kunnen er hotspots ontstaan. Dat is een aandoening waarbij de huid heel snel open en geïnfecteerd raakt. Als dat gebeurt, moet je naar de dierenarts. En zomers heb je nog een extra gevaar, want dan komen er ook maden op af.'

Barbet hond Marly krijgt een behandeling (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Op het moment dat bekend werd dat trimsalons onder voorwaarden weer aan de slag mochten, stond de telefoon roodgloeiend, vertelt Kruize. 'We moesten echt keuzes maken welke hond wel kon komen en welke niet. We kunnen meestal drie honden per dag behandelen. We kunnen niet te snel werken, want het moet wel pijnloos zijn voor de hond.'