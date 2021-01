Gronings mbo scoort goed in nieuwe Keuzegids

De ranglijst van alle mbo-opleidingen in Nederland is weer klaar. In onze provincie gaat het om het ROC Menso Alting, het Alfa-college, Noorderpoort en AOC Terra. Ze doen het goed vergeleken met de mbo scholen in de rest van het land.

Top blijft top

In de top 3 van de 40 brede mbo scholen in Nederland is weinig veranderd. Op nummer 1 staat, net als vorig jaar, het Hoornbeeck College. Deze reformatorische school heeft vestigingen in het midden van het land, maar ook in Goes en Kampen. Op nummer twee staat ook weer ROC Menso Alting in de stad Groningen. De top drie wordt gecompleteerd door het ROC van Twente.

ROC Menso Alting doet het vooral goed met de opleidingen in zorg en welzijn. De andere Groningse mbo scholen scoren ook prima. Het Noorderpoort staat elfde. Ze hebben daar landelijk de op één na hoogste score voor de opleiding verzorgende. De scheepvaartopleidingen staan zelfs eenzaam aan de top, al zijn er op dat gebied minder scholen die deze opleiding aanbieden. Het Alfa-college doet het nauwelijks minder met een dertiende plaats op de algemene ranglijst. Het Alfa scoort hoog met opleidingen in de voertuigtechniek en de logistiek. Maar ook de opleiding tot zorgassistent doet het uitstekend. Die is zelfs met afstand het beste van Nederland.

Gemiddeld, maar netjes

Bij de groene scholen valt AOC Terra hierbij misschien een beetje uit de toon met zevende plaats van de elf onderzochte scholen, maar de MBO Keuzegids noemt het toch een 'nette gemiddelde score'. Erg goed doen ze het met de opleidingen in natuur en leefomgeving.

Ook toppers hebben zwakke plekken

De Keuzegids benadrukt dat een bepaalde plek in de ranglijst nog niet zoveel zegt over afzonderlijke opleidingen. Het gaat om het gemiddelde van alle opleidingen die worden aangeboden. In een school aan de top van de ranglijst kan het dus ook voorkomen dat bepaalde opleidingen een stuk lager worden gewaardeerd dan het gemiddelde. Zo lijkt het ROC Menso Alting nauwelijks zwakke plekken te kennen, maar over een aantal opleidingen daar noteert de keuzegids dat er te weinig gegevens zijn om een oordeel te kunnen vellen.

Iedere mbo school heeft wel opleidingen of andere zaken die magertjes afsteken ten opzichte van de rest. Zo scoort AOC Terra niet al te best met stagevoorbereiding- en begeleiding. Er zijn in Nederland maar drie mbo scholen die dat slechter doen. Voor het Noorderpoort is er werk aan de winkel met de opleiding mode-maatwerkkleding. Die is als laagste beoordeeld. En bij 'hout en meubilering' haalt het Alfa-college ook niet het gemiddelde.

