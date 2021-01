D66 wil alsnog plek voor Lelylijn op nieuwe Hoofdstation

De Lelylijn is een spoorlijn tussen Groningen en Lelystad die mogelijk in de toekomst wordt aangelegd. De lijn loopt volgens de huidige plannen via Drachten, Heerenveen en Emmeloord naar Lelystad.

In de plannen voor het verbouwde Hoofdstation van Groningen is geen ruimte opgenomen voor de Lelylijn. Treinen van de NS krijgen twee sporen op dat verbouwde station, dat eind 2023 klaar moet zijn. Die sporen zijn bedoeld voor de treinen die nu al richting Zwolle rijden.

Regeringspartijen willen Lelylijn

Maar er komt mogelijk meer landelijk treinverkeer richting Groningen. Verschillende politieke partijen hebben de Lelylijn in hun programma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart gezet.

Onder meer de vier partijen die op dit moment de regering vormen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) zijn voor de komst van de lijn. Ook de SP, PvdA en SGP zien de komst van de spoorlijn wel zitten, net als de Nederlandse Spoorwegen. GroenLinks moet nog een keuze maken, maar lijkt ook voor. Omdat er politiek draagvlak lijkt te zijn, wil D66 doorpakken.

'De verbouwing van het Hoofdstation loopt vertraging op, biedt dat een kans om alsnog te kijken naar een plek voor de Lelylijn op het verbouwde station?', vraagt D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel zich af.

Plannen niet meer wijzigen

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) drukt het idee van Rustebiel de kop in. 'We kunnen de plannen natuurlijk niet meer wijzigen', zegt hij. 'Immers is het hele project al aanbesteed.'

Mogelijk komt er op een later moment nog wel ruimte voor de Lelylijn, die Groningen als eindstation moet krijgen.

'Het inpassen van de Lelylijn is een aparte oefening, en de gedachtenvorming erover vindt nu plaats. Het duurt nog lang voor de lijn er is, maar dat die er komt, daar heb ik goede hoop op', besluit Broeksma.



