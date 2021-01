Stadsbestuur wil nog niet rigoureus ingrijpen bij leegstand in centrum

Etalages moeten nu nog niet worden omgebouwd tot woningen. Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf in reactie op de leegstand in het centrum van Groningen.

Voor het uitbreken van de coronacrisis had de detailhandel het al moeilijk, maar dat is in de afgelopen maanden alleen maar erger geworden. Het is dus maar de vraag hoe het centrum van Groningen er over een paar maanden uitziet. Er is al sprake van toenemende leegstand, maar het stadsbestuur wil op dit moment nog geen rigoureuze beslissingen nemen om de leegstand te bedwingen.

Geen woningen

'We zouden ervoor willen pleiten om voorzichtig te zijn om in het centrum van de stad de etalages om te bouwen tot woningen', aldus woonwethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'Als je één keer ergens de bestemming wonen op hebt zitten dan krijg je dat er ook nooit meer af.'

Daarnaast is het voor de stadsbestuurder ook moeilijk te achterhalen of de huidige leegstand komt door de economische neergang of door een structurele oorzaak. 'We vinden het heel erg moeilijk om dat vast te pakken en te kijken wat structurele ontwikkelingen zijn.'

Andere invulling van centrum

Wethouder Paul de Rook (D66) liet eerder al weten dat het winkelgebied in het centrum van de stad tegen het licht gehouden moet worden. Door de leegstand is het voor het stadsbestuur een optie om het winkelgebied te verkleinen en juist meer woningen toe te staan in het centrum. Hij liet destijds wel weten dat die ontwikkeling nog verre van concreet was.

'Pop-up winkeltjes'

Toch lijkt wethouder Van der Schaaf niet echt te porren om op korte termijn winkels om te bouwen tot woningen. Daarom wil hij in eerste instantie de leegstand tegen gaan door tijdelijke oplossingen te bedenken.

'Samen met ondernemers zullen we moeten kijken hoe we de dreigende leegstand voor zijn. Door samen te werken en tijdelijke oplossingen te bedenken zoals pop-up winkeltjes. Je kan van alles bedenken. Het is een thema en dat zal de komende tijd zeer urgent zijn, maar we moeten waken voor te snelle oplossingen die langdurige gevolgen hebben.'

