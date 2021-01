'Houten' crematorium DELA in Groningen krijgt snel vorm

Sinds oktober wordt al gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein en de fundering van het crematorium, maar nu gaat het gebouw ook de hoogte in. 'Gisterochtend was hier niets, nu staan er al wanden', zegt Jaap Kok, die de bouw van het crematorium begeleidt.

Massief hout

Houtbouwers van een aannemer uit Oosterwolde trekken het pand in no-time op uit massief hout. 'DELA heeft ervoor gekozen om een duurzaam crematorium neer te zetten, met gebruikmaking van duurzame materialen en toepassing van massieve houtbouw', vertelt Kok.

Onder meer de dakconstructie is compleet van hout. 'Dit pakket komt uit Duitsland. Het zijn houten dakplaten met een maximale overspanning van 27 meter', wijst Kok. 'We gaan ze vanaf maandag gebruiken. Dat is wel uniek voor ons, ja. Het gebeurt niet zo vaak dat je zulke platen grootschalig toepast.'

Houten dakbalken op de bouwplaats van het DELA-crematorium (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Razendsnel bouwen

De wanden van het crematorium zijn gefabriceerd in Oostenrijk; later vandaag wordt er weer een lading aangeleverd.

'Normaliter zijn muren vaak van beton, maar hier gebruiken we kruislagenhout, oftewel CLT. Dat zijn een soort super-multiplexplaten. In de fabriek in Oostenrijk worden er al sparingen uitgehaald voor de leidingen en voor de ramen. Je kunt daardoor razendsnel bouwen', legt Kok uit. 'DELA heeft ervoor gekozen om de binnenzijde grotendeels niet af te werken, dus wat je ziet is als het ware het behang.'

Gasloos cremeren

Het DELA-crematorium wordt het eerste gasloze crematorium van Nederland. De oven gaat werken op groene stroom. Dat scheelt volgens de uitvaartorganisatie 20 procent in de kosten ten opzichte van een gasoven. De eerste crematies kunnen er waarschijnlijk na de zomervakantie plaatsvinden.

Het nieuwe crematorium aan het Hoendiep wordt het derde in de directe omgeving van de stad Groningen. Sinds jaar en dag exploiteert Yarden al een crematorium in Paddepoel. Eind 2017 kwam daar in Eelderwolde Crematorium Ommeland en Stad bij, van uitvaartorganisatie Respectrum.

