Omwonenden van het tijdelijk viaduct in de zuidelijke ringweg ervaren iets minder overlast nu de maximumsnelheid verlaagd is naar 50 kilometer per uur. Maar verdwenen is de overlast niet.

Sinds woensdagavond geldt er tussen Vrijheidsplein en het Julianaplein een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Daarvoor mochten auto's en vrachtwagens er 70 kilometer per uur rijden.

'De onweerswolk in ons huis is ietsjes kleiner geworden', zegt woordvoerster Frannie Homburg namens de omwonenden. Het is de bedoeling dat het tijdelijke viaduct de komende drie jaar in de zuidelijke ringweg blijft liggen.

Verstoorde nachtrust

Door het verlagen van de maximumsnelheid is de hinder voor omwonenden iets draaglijker geworden, maar nog steeds wordt de nachtrust verstoord en het woongenot aangetast. 'Ik ben de afgelopen nacht toch drie keer wakker geworden door het geraas van vrachtwagens', vertelt Homburg.

De overlast is er sinds eind november toen het viaduct over de Paterswoldseweg werd vervangen. Omwonenden trokken aan de bel bij aannemerscombinatie Herepoort, die de nieuwe zuidelijke ringweg aanlegt.

Staal-op-staalconstructie

Herepoort zoekt nog verder naar oplossingen om de overlast voor omwonenden tegen te gaan. Homburg hoopt dat dit snel gebeurt. 'Het is nu een staal-op-staalconstructie en er zijn geen rubbers geplaatst tussen bepaalde onderdelen. Dat veroorzaakt geluidsoverlast en trillingen. Ik hoop dat ze snel een oplossing vinden, want hoewel de overlast iets is afgenomen: dit houden we geen drie jaar vol.'

