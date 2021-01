Aanbod droogt op: minder woningen verkocht in Groningen

In het vierde kwartaal van 2020 zijn in onze provincie minder woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) in Groningen.

Eind 2020 ging het om 1339 verkochte woningen, tegen 1404 een jaar eerder. Dat is een daling van bijna vijf procent. Die daling valt op, omdat landelijk gezien het aantal verkochte woningen juist is gestegen met 2,3 procent.

'Niet verrassend, want aanbod neemt af'

Volgens Sjirk de Jong, woordvoerder van de NVM Groningen, was deze daling verrassend genoeg te verwachten. 'Door de enorm krappe woningmarkt neemt het aanbod van woningen al een tijdje af. En dan is te verwachten dat er op een gegeven moment minder transacties plaatsvinden.' Precies wat volgens De Jong nu gebeurt.

Vooral weinig keus in Stad

Dat het aanbod laag is in onze provincie komt met name door Stad. Kopers kunnen in Stad gemiddeld maar tussen 1,2 woningen kiezen. Dat is aanmerkelijk lager dan het landelijke kraptecijfer. Want landelijk kun je gemiddeld uit twee woningen kiezen.

Aanbod daalt bovendien sneller

Volgens De Jong is ook in de provincie de daling van het aanbod al een tijdje aan de gang, maar is in het afgelopen kwartaal in Stad een versnelling te zien.

'Over de hele provincie neemt de daling van het aanbod heel stabiel en geleidelijk af. Maar in Stad daalde het aanbod voorgaande jaren met zo'n 14 procent, in dit kwartaal groeide de daling naar 24 procent.

Verkooprijs stijgt opnieuw met dubbele cijfers

Qua gemiddelde verkoopprijzen volgt de provincie Groningen de landelijke trend: die zijn wederom gestegen. De gemiddelde verkoopprijs in de provincie Groningen steeg in het vierde kwartaal gemiddeld met ruim 12% ten opzichte van een jaar eerder. Landelijk was dat 11,6%.

