1800 banen op de tocht bij de Meyer-scheepswerf

Bij de Meyer Werft in Papenburg dreigen maximaal 1800 van de 4500 banen te verdwijnen. De scheepswerf, die gespecialiseerd is in de bouw van cruiseschepen, verkeert in zwaar weer door de coronacrisis.

De markt voor cruisevakanties is wereldwijd ingestort. De directie gaf vorig jaar aan te verwachten dat het tot 2030 kan duren voordat de vraag naar nieuwe schepen weer is aangetrokken. Daarom is een sanering onvermijdelijk. Volgens de werfleiding kan het aantal ontslagen worden beperkt als de ondernemingsraad (OR) instemt met 'intelligente oplossingen'.

'Vechten voor elke arbeidsplaats'

Maar de ondernemingsraad en vakbond IG Metall hebben de besprekingen met de directie afgebroken. Ze zijn boos omdat ze niet willen dat het bedrijf meer wil gaan werken met tijdelijke arbeidskrachten, ten koste van het vaste personeel. OR-voorzitter Nico Bloem zegt tegen de Duitse omroep NDR 'voor elke arbeidsplaats te vechten'.

De directie hoopt dat de onderhandelingen snel worden hervat om tot een afronding te komen. Snel en gemeenschappelijk handelen is nodig om de werf te redden, zegt directeur Thomas Weigend in dit persbericht.

Voorlopig akkoord over reorganisatie

Eind november sloten de directie, de OR en vakbond IG Metall een voorlopig akkoord over een reorganisatie dat verder moet worden uitgewerkt In dit akkoord werd onder meer afgesproken dat tot eind juni dit jaar geen gedwongen ontslagen vallen. In ruil daarvoor moest het personeel afzien van toeslagen en (een deel) van het vakantiegeld. Bovendien wil de directie vóór eind maart een cao-akkoord afsluiten met een looptijd tot 2025.

Lees ook:

- ‘Dramatische terugval’ scheepsbouw gaat aan noordelijke werven voorbij

- Duitse Meyer Werft legt productie tot 1 september bijna helemaal stil

- Pompen of verzuipen voor Meyer Werft door coronacrisis (update)