Brand in appartementencomplex Musselkanaal onder controle, twee bewoners gewond (update)

In een appartementencomplex aan het Havenplein in Musselkanaal heeft donderdagmiddag brand gewoed. Twee bewoners moesten voor nader onderzoek naar het ziekenhuis.

Volgens de brandweer brak de brand rond het middaguur uit in een scootmobiel. Vervolgens ontstond een gaslekkage. Aanvankelijk dacht de brandweer dat het vuur was ontstaan in een meterkast, maar dat bleek dus niet het geval. Het complex kwam snel vol rook te staan. Inmiddels is de brand onder controle.

De brandweer rukte met meerdere ploegen uit onder meer Stadskanaal, Ter Apel, Pekela, Winschoten en Groningen uit, om het vuur in bedwang te krijgen en het complex snel te kunnen ontruimen.

Het vuur werd bestreden vanaf de achterzijde van het gebouw.

Deel gebouw is ontruimd

Vanwege de vele rook moest een deel van het appartementencomplex worden ontruimd. Sommige bewoners werden met een hoogwerker uit hun woning gehaald. In het complex wonen veelal senioren. Voor hen is opvang geregeld in het nabijgelegen zorgcomplex De Beukenhof. Volgens een brandweerwoordvoerder kan een deel van de bewoners voorlopig niet terug naar hun woningen.

Veel bewoners kregen rook binnen en zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Twee bewoners zijn voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gegaan

Netbeheerder Enexis heeft de nutsvoorzieningen van het complex tijdelijk afgesloten. Waterbedrijf Groningen laat weten dat er als gevolg van de brand in Musselkanaal mogelijk minder waterdruk is. Ook kan er even troebel water uit de kraan komen.

De Dierenambulance is ingeschakeld voor de opvang en verzorging van twee katten.

