Groningse PvdA'ers betreuren vertrek Asscher: 'Ik ben ontdaan'

Asscher stapt op vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire, waar hij als minister in het vorige kabinet medeverantwoordelijk voor was.

Tranen bij Henk Nijboer

'Ik denk dat Lodewijk in het belang van de partij de beslissing heeft genomen, en daar heb ik veel respect voor', zegt het Groningse PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, die tot tranen geroerd is. Hij heeft de afgelopen jaren veel met Asscher samengewerkt en staat op plek vier op de kandidatenlijst.

Ook Kamerlid Attje Kuiken is geëmotioneerd: 'Ik ben ontdaan. Ik respecteer zijn besluit, maar ik vind het heel jammer dat het op deze manier moet lopen.' De Groningse zat zelf in de Kamercommissie die onderzoek deed naar de affaire.

Volgens Kuiken, nummer vijf op de lijst, is Asscher niet de hoofdverantwoordelijke: 'Het kabinet is nu een maand aan het overleggen, we hebben nog steeds geen reactie gezien. Ik denk dat het daar hoog tijd voor is.'

Geliefd in de provincie

In de regio was de partijleider een geliefd man, zegt oud-wethouder en PvdA Eemsdelta-lijsttrekker Bé Schollema uit Middelstum: 'We hebben hem een paar maanden geleden op bezoek gehad en mensen vonden hem ontzettend benaderbaar. Hij heeft gevoel voor de problematiek van krimpgebieden en dat hebben lang niet alle politici in het westen.'

Schollema was PvdA-lijsttrekker bij de verkiezingen in de gemeente Eemsdelta in november (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

'Kabinet moet nu aftreden'

Volgens Schollema, nu raadslid in Eemsdelta, is het nu aan het kabinet om af te treden: 'Asscher heeft de deur wagenwijd open gezet. Als de conclusies zo hard zijn, is er maar één ding mogelijk: opstappen.'

Hij vreest een parallel met de parlementaire enquête naar de gaswinning, die naar verwachting nog dit jaar begint: 'Stel je voor dat het kabinet dan ook niet opstapt en gaat wijzen naar haar voorgangers. Dan hoef je al niet eens te beginnen aan een parlementaire enquête.'

Bleef steunen

Terwijl er binnen de partij kritiek was op Asscher, bleven Groningse PvdA-leden hem steunen. Ook fractievoorzitter Pascal Roemers in Provinciale Staten: 'De motie van steun heb ik medeondertekend. Het is jammer dat het zo gelopen is en tegelijkertijd heb ik respect voor de keuze die hij heeft gemaakt.'

Op de vraag wie de nieuwe partijleider moet worden, wordt een aantal namen genoemd. Schollema: 'Ploumen, Aboutaleb en Arib hoor je regelmatig voorbijkomen. Maar het wordt lastig, want voor het opbouwen van het lijsttrekkerschap heb je een langere aanloop nodig.'