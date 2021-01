The Desmonds knallen op digitale editie Eurosonic

De stad-Groninger band The Desmonds maakt rauwe indierock die door kenners vergeleken wordt het geluid van de Amerikaanse Strokes. Ondanks de coronacrisis was 2020 voor de band geen verloren jaar. Ze namen hun debuutalbum op, zaten in het coachingsprogramma Hit the North van ESNS en zijn ook te zien op de online-editie van dat festival.

Je gaat gewoon knallen

‘Het was vooral koud’, vertelt Rob Schoenmakers (25), voorman van The Desmonds, direct na hun optreden in het Grand Theatre. Vanwege de coronacrisis staat de band te spelen voor een lege zaal.

‘Zo leeg als maar kan. Lekker ook met al die opgestapelde stoeltjes, dat hebben we niet iedere dag’, constateert Schoenmakers met een glimlach. Hoe de band omgaat met deze omstandigheden? ‘Gewoon, je verbeeldt je dat je iets voor je ziet en gaat gewoon knallen.’

The Desmonds spelen voor een leeg Grand Theatre (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Coachingsprogramma Hit the North

The Desmonds staan op de online-editie van ESNS in het programma Hit the North. Dat is een talentontwikkelingsprogramma van ESNS voor noordelijke artiesten.

‘Wij hadden Danny van Tiggele van de band Mister and Mississippi als coach. We hebben best wel een paar dingen geleerd. Vooral dat het financieel en administratief wel wat beter kon. Maar vooral de contacten die we hebben opgedaan bleken heel bruikbaar bij het maken van de plaat die we hebben opgenomen.’

Dikke streep erdoor

Door de coronacrisis kreeg de band meer tijd om aan de debuutplaat te werken. Dat was ook het enige positieve aan de crisis.

‘In het begin zijn veel shows van ons gecanceld. We hadden een show in Hedon in Zwolle, we hadden een show in Denemarken. We hadden van alles staan, maar er ging een dikke streep door. Gelukkig hebben we nog een paar livestreams gedaan’, blikt Schoenmakers terug.

Afwachten wat het wordt

‘Wat 2021 ons gaat brengen? Dat is heel erg afwachten. Misschien dat de tweede helft van het jaar wat wordt. Dan komt onze plaat uit en hopelijk kunnen we dan weer beuken en iedereen laten zien wat we kunnen.’

Het optreden van The Desmonds is vrijdagavond te zien via de site van ESNS.



