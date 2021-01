Ouders huren pabostudent in om kinderen thuis les te geven

Aan het woord is Marcel Meiring. Hij en zijn vrouw Ramona wisten het wel na de eerste schoolsluiting vorig voorjaar: zo moet het niet nog eens. Ze huurden dit keer een pabostudent in om hun twee kinderen Aaron (7) en Lennart (5) les te geven.

Focus op werk wil niet met rondrennende kinderen

Zo wil het dat student Remco Piersma de twee jongens aan de keukentafel lesgeeft, terwijl vader Marcel boven aan het werk is. Zijn vrouw werkt in de kinderopvang; zelf is hij accountant. Thuiswerken kan voor hem prima; hij heeft alleen zijn laptop nodig en focus op het werk. Dat laatste lukt maar matig met kinderen thuis, merkte hij tijdens de eerste lockdown. 'Het kost heel veel tijd, je raakt veel arbeidsuren kwijt.'

Met een post op facebook en LinkedIn ging hij op zoek naar een pabo-student. Na wat kennismakingsgesprekken viel de keuze op Remco. Geen verkeerde keuze, stellen de kinderen. Lennart: 'Hij helpt me goed.'

Verschillende leeftijden, dus verschillende lessen

Lennart zit in groep twee; Aaron in groep vier. Meester Remco moet ze allebei op hun eigen niveau aan het werk helpen. Dat gaat prima, zegt Remco. 'Als ik even bezig ben met Lennart zet ik Aaron zelf aan het werk. Het is mooi dat dat zo aan één tafel kan en dat we dicht bij elkaar zitten.'

Als tweedejaarsstudent is stagelopen er nu toch niet bij en dus is Remco blij met deze tijdelijke baan. Hij maakt er serieus werk van. 'Voordat ik hier kwam kreeg ik al te horen dat Aaron het een beetje moeilijk vond om met tafels bezig te zijn. Daarom heb ik thuis gekeken wat voor leuke oefeningen er zijn. Ik ben er heel serieus mee bezig, omdat ik het hartstikke leuk vind om te doen.'

Kost geld, maar levert ook veel op

Niet iedereen kan het zich veroorloven iemand in te huren om de kinderen les te geven. 'Het kost geld, maar ik vind het ook zonde om ze een achterstand te laten oplopen. Aaron zit in groep 4 en dat is toch één van de meest vormende jaren.' Zelf is hij nou eenmaal niet geschikt om les te geven, vindt vader Marcel. 'Ik weet ook niet precies hoe ik dingen moet uitleggen. Alleen al hoe je bepaalde letters uitspreekt; dat doen de kinderen anders dan wij. Dan moet je je eerst zelf omscholen voordat ik het aan de jongens kan uitleggen.'

Niks kan op tegen echte school

Al met al is iedereen blij. 'Tot nu toe bevalt het iedereen goed,' zegt Marcel. Remco en de kinderen beamen dat, maar Aaron en Lennart gaan uiteindelijk toch echt liever naar school, want daar zijn hun vriendjes. Vader Marcel: 'Lennart vraagt elke dag wanneer hij weer naar school mag, inclusief zaterdag en zondag.' Lennart: 'Ik hoop dat school weer opengaat.'

