Vernielingen en inbraken bij horecazaken in Stad: 'We hebben camerabeelden'

Bij het Thaise restaurant Kroewa Thai aan de Prinsesseweg in Stad trapten nog onbekende daders ruiten in en wisten het pand binnen te komen. 'Rond twaalf uur stonden er drie mannen bij mij op de stoep', zegt eigenaar Marco Bakker. 'Ze zochten in het restaurant naar geld. Ik was toen net thuis.'

De ondernemer heeft camerabewaking. 'Ik snap alleen niet zo goed hoe dat werkt, maar we proberen nu de beelden boven water te krijgen.'

'Het is gewoon vervelend', zegt Bakker. 'Ik zie het als een bedrijfsongeval. Het kan gebeuren, ik heb het al een paar keer eerder gehad. Het kost me een hoop tijd en energie.' De ruiten werden donderdagochtend vroeg provisorisch gerepareerd. De daders maakten niets buit.

Ruit ingegooid

Bij Café Merleyn aan de Meeuwerderweg werd ook ingebroken. Op beelden die de kroeg op Facebook heeft geplaatst zijn de vernielingen te zien. De vloer van de kroeg ligt bezaaid met glasscherven. De 'laffe daad', zoals het café het noemt, is vastgelegd op camerabeelden.

Peter Ribberink, uitbater van Café Merleyn aan de Meeuwerderweg in Stad (Foto: René Walhout/RTV Noord)

'Onze barkeeper Ingmar die boven het café woont, werd wakker gemaakt door de persoon die pal boven Merleyn woont. Hij hoorde glasgerinkel en waarschuwde hem dat er waarschijnlijk werd ingebroken', vertelt uitbater Peter Ribberink.

'Het waren mensen die waarschijnlijk op de een of andere manier de lockdown wilden omzeilen en toch naar binnen wilden', grapt de kroegeigenaar als een boer met kiespijn.

Geld weg, drank laten staan

De dieven namen de inhoud van de kassa mee. 'Om toch nog wat geld te verdienen in deze tijd, verkopen we bierpakketten. We moeten dus wel wat wisselgeld in kas hebben. Dat is weg. Alle drank hebben ze laten staan', zegt Ribberink.

De bovenburen van het café zagen drie jongens met capuchons wegrennen. De kroegeigenaar heeft aangifte gedaan en is een crowdfundingsactie gestart om de schade te kunnen vergoeden.

Buurtbewoners

Ook bij eetcafé De Stadstuin aan de Koninginnelaan werden ruiten ingegooid.

'Het is best wel triest', zegt eigenaresse Marije Boelens-Munneke. 'Het lijkt alsof we ieder jaar wel het slachtoffer zijn van iets, vorig jaar ook al die overval.'

Omwonenden van het restaurant hoorden woensdagavond hoe het glas werd vernield. 'Buurtbewoners hebben veel lawaai gehoord en ons via Facebook een bericht gestuurd. Ze zagen daarna drie knapen wegfietsen.'

Bij De Stadstuin werd de ruit na de vernieling met houten platen afgedekt (Foto: Marije Boelens-Munneke/Beeldbewerking RTV Noord)

De politie bevestigt de incidenten. 'We zijn nog op zoek naar de daders. We nemen vandaag aangiftes op, doen buurtonderzoek en kijken naar mogelijke camerabeelden', zegt een woordvoerder. De politie roept mogelijke getuigen op zich te melden.