Gedode bewoner van Lentis Zuidlaren werd gewurgd

De bewoner van GGZ-instelling Lentis in Zuidlaren, die in oktober is opgepakt voor het doden van een medebewoner, heeft het slachtoffer gewurgd. Daar gaat het Openbaar Ministerie vanuit, bleek donderdag tijdens de eerste rechtszaak in Assen .

Op 15 oktober vorig jaar werd het 53-jarige slachtoffer dood op zijn kamer gevonden in gebouw De Es, een open afdeling op het Lentis-terrein voor mensen met psychiatrische problemen. Op die afdeling worden ze als het mogelijk is ook geholpen om ergens anders begeleid te gaan wonen.

Schoenafdruk op hoofd slachtoffer

Kort na de vondst van het zwaar toegetakelde lichaam van het slachtoffer werd de 31-jarige verdachte verderop op het terrein aangehouden, zegt zijn advocaat Meindert Doornbos. Behalve dat hij het slachtoffer heeft gewurgd, gaat het OM er ook vanuit dat hij hem heeft geslagen en geschopt. Er is een schoenafdruk op het hoofd van het slachtoffer gevonden.

'Niet met voorbedachte rade'

Het Openbaar Ministerie heeft onlangs laten weten dat het ervanuit gaat dat de verdachte niet met voorbedachte rade handelde en verdenkt hem daarom van doodslag en niet van moord.

De verdachte, afkomstig uit de provincie Groningen, verbleef al lange tijd bij Lentis. Volgens zijn advocaat op vrijwillige basis. Hij woonde ook in gebouw De Es, waar plek is voor in totaal 25 patiënten.

Hij lag op de grond met het slachtoffer bovenop zich Advocaat van de verachte

Worsteling ontstaan

Volgens Doornbos heeft zijn cliënt verklaard dat er op de kamer van het slachtoffer een worsteling is ontstaan. Wat de aanleiding daarvoor was, is niet duidelijk. Kort voor die tijd zaten de twee nog met andere medebewoners in een gezamenlijke ruimte. Toen ze daarna samen naar de kamer van het slachtoffer gingen, ging het mis.

De verdacht kan zich nog flarden herinneren van wat er tijdens de worsteling gebeurde, zegt Doornbos. 'Het laatste dat hij zich herinnert, is dat hij op de grond lag met het slachtoffer bovenop zich, terwijl hij een arm om diens nek had.'

Daarna is hij de kamer uitgelopen, heeft hij geschreeuwd, een raam stukgeslagen en is hij naar buiten gegaan. Kort daarop vonden medewerkers het lichaam van de gedode man.

OM wil nog een getuige verhoren

Het definitieve sectierapport is nog niet binnen, vertelde de officier van justitie tijdens de korte zitting bij de rechtbank in Assen. Ook wil het OM nog graag een getuige horen, een medebewoner van De Es. 'We zijn nog aan het kijken of dat kan, want ook deze meneer woont daar niet voor niks. We willen op een laagdrempelige manier met hem in gesprek gaan en dat opnemen', aldus de officier van justitie.

'Ik heb echt psychiatrische hulp nodig'

De verdacht zit momenteel vast in het psychiatrische detentiecentrum in Scheveningen. Hij moet voor de inhoudelijke rechtszaak nog worden onderzocht door een psycholoog en een psychiater. 'Ik heb echt psychiatrische hulp nodig', zei de verdachte, die de zaak in Scheveningen via een videoverbinding volgde. 'Ik heb veel dingen meegemaakt in mijn leven. Ik ben beschadigd, maar ik weet dat het heel serieus is wat ik heb gedaan.'

De rechtbank hoopt de zaak binnen drie maanden te kunnen behandelen. Tot die tijd blijft de verdachte vast zitten.

